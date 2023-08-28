Соперник Suzuki Jimny за 5000 долларов: в Китае показали новый электрокар

Новый Geely Panda Knight – дешевый электрокар за 5000 долларов из Китая. Автомобиль выглядит как соперник Suzuki Jimny из-за очень похожего дизайна. Хотя, конечно, эти автомобили нацелены на разную аудиторию для разных сценариев использования.

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О новинке сообщает CarNewsChina. Электромобиль Geely Panda Knight от суббренда Qq получил брутальный дизайн с квадратным силуэтом, круглыми фарами и другими элементами простых геометрических форм.

Дизайн действительно недвусмысленно намекает на сходство с внедорожниками, но Panda Knight лучше не эксплуатировать за пределами ровных городских дорог. Длина кузова составляет 3135 мм (колесная база – 2015 мм), ширина – 1565 мм, а высота равна 1655 мм.

Объем багажника равен 800 л, если сложить кресла второго ряда. Можно даже поразмышлять о путешествии, правда, мотор и батарея далеко уехать не позволят. Мощность мотора составляет всего 41 л.с. (110 Нм крутящего момента).

Небольшая батарея, по официальным данным, позволяет преодолеть 200 км пробега. Значит, в действительности этот показатель ближе к 100-150 км. В продаже новый Geely Qq Panda Knight появится в сентябре.

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