Китайцы из BYD готовят к выходу на рынок подделку пикапа Ford. Фото

Китайцы из компании BYD готовят к выходу на рынок новый пикап. Судя по первым патентным изображениям, это подделка пикапа Ford F-150. Впрочем, компании из КНР не привыкать копировать чужой дизайн.

О машине стало известно CarNewsChina. Судя по всему, авторы нового BYD (названия у модели пока нет) не сумели придумать собственный дизайн. С другой стороны, такой цели, скорее всего, и не было.

Спереди – характерная форма крупных фар с интегрированными повторителями поворотов и горизонтальная светодиодная полоса ниже капота. Между фарами – решетка с крупным названием бренда. Вы все это уже где-то видели. Но в случае с конкретным автомобилем буквы BYD на носу выглядят нелепо.

Видео дня

В длину китайский пикап превысит 5 м. На рынок модель выйдет с полноценной двухрядной четырехдверной кабиной.

В движение пикап BYD будет приводить гибридная силовая установка общей мощностью 489 л.с. на базе стандартного бензинового двигателя объемом 1,5 л.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пикапе Kia, который компания готовится показать впервые.