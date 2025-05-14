Китайская копия Land Rover по цене Дастера выходит на рынок. Фото

Бюджетный китайский внедорожник Haval Raptor 2025 модельного года от концерна Great Wall в лучших традициях КНР выглядит как копия Land Rover. Автомобиль готов к выходу на рынок. Кроме чужого дизайна у машины есть еще одно преимущество – низкая цена, сравнимая с Рено Дастер.

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До обновления автомобиль выглядел как дешевая копия Mercedes G-class. После рестайлинга напоминает Land Rover Defender. О машине сообщает CarNewsChina.

Новинку показали на официальных фото. Новый Haval Raptor 2025 получился крупным автомобилем. Длина равна 4800 мм (при колесной базе в 2738 мм), ширина – 1950 мм, а высота составляет 1843 мм.

После рестайлинга в линейке модели Haval Raptor появился базовый бензиновый вариант с 2-литровым двигателем мощностью 235 сил. Такую цифру заявляет китайский автопроизводитель.

Цена Haval Raptor 2025 – около 20 000 долларов. За эти деньги можно купить Renault Duster, но не Land Rover или Mercedes.

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