Самый дешевый автомобиль Джеффа Безоса вызвал огромный ажиотаж. Фото

Новый электромобиль Slate Truck EV от Джеффа Безоса является самым дешевым соперником Tesla. Первую машину уже рассекретили официально в мелких подробностях. А теперь стало известно, что бюджетный пикап вызвал настоящий ажиотаж.

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По информации Motor1, принимать заказы на новый Slate Truck EV 2026 модельного года начали две недели назад. А количество заявок уже превысило 100 000. Это можно считать большим успехом.

Новый американский бюджетник позиционируется в СМИ непосредственно как электромобиль Джеффа Безоса. Американский миллиардер из Amazon является крупным инвестором.

Пикап Slate Truck получил простой геометричный силуэт, прямые линии и круглые фары – все те модные штуки, которые мы так любим сегодня. Известно, что в кабине есть два кресла, а позади – длинный грузовой отсек.

Спецификация пикапа Slate Truck EV оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом машину можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). Цена Slate Truck менее 20 000 долларов стала возможной в том числе благодаря федеральным скидкам. В продаже ожидается в 2026 году.

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