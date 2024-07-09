Kia Sportage показали с новым дизайном: каким будет долгожданный бестселлер

Популярный кроссовер Kia Sportage успешно соперничает с Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Новый бестселлер готовят к модернизации. Машину показали с ярким новым дизайном в сети.

Видео дня

Kia готовит несколько новинок в ближайшее время. В основном – обновление актуальных моделей в середине жизненного цикла. Это касается и Kia Sportage. Детали показали на канале TALK WHEELS. Это попытка пофантазировать на тему рестайлинга Kia Sportage 2025 модельного года.

Новый Kia Sportage 2025 представят официально ближе к концу 2024 года. Подробностей о машине пока нет. Но очевидно, что производитель модернизирует внешность модели.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2025. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы.

Ранее OBOZ.UA показывал первое фото самого дешевого кроссовера Tesla.