Новую недорогую модель Nissan внезапно показали до премьеры. Фото

Новую недорогую модель Nissan готовят для неожиданного сегмента. Дело в том, что сегодня производители фокусируются на кроссоверах, однако новая Sentra 2026 модельного года будет седаном. Машину показали до премьеры.

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Седан Nissan Sentra будет соперничать с моделями Toyota Corolla и Kia K4. Премьера автомобиля еще не состоялась, но TopGear показывает предварительный дизайн машины. Это патентные изображения.

Спрос на доступные компактные модели опять высокий, поэтому новую Sentra многие очень ждут. Хотя ранее сообщалось, что после 2025 года седаны Nissan не планируются в массовых сегментах.

Прототипы Nissan Sentra 2026 модельного года уже выехали на дороги США. Дизайн, разумеется, станет современным и более эффектным.

Новые модели нужны любому производителю – в том числе Nissan. Удивительно, что в компании решили сделать ставку на седан в затруднительной для себя ситуации. Казалось, что очередной кроссовер оказался бы более выгодным решением. С другой стороны, в компании стараются уделить внимание каждому сегменту.

OBOZ.UA ранее рассказывал о новых недорогих моделях VW.