Kia рассекретила новую недорогую модель. Теперь ее сделали мощнее

Новую недорогую модель Kia EV4 2026 года уже полностью рассекретили как современный практичный электромобиль. Теперь этот автомобиль сделали намного мощнее в топовой модификации.

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На дороге появилась новая Kia EV4 GT 2026 модельного года. Подробности стали известны Carscoops. Это тестовый прототип. Как всегда, дизайн скрывают под кожухом. Однако в целом внешность автомобиля будет основана на стандартной модели.

При этом ожидаются изменения в бамперах и новые колесные диски. Таким образом дизайн сделают немного агрессивнее. Электрокар Kia EV4 GT – топовое исполнение, которое возглавит линейку модели.

Ожидается и увеличенная мощность силовой установки. Сообщается о полном приводе и двух электромоторах, которые предложат около 400-500 л.с.

Купить Kia EV4 в стандартном исполнении можно будет к концу 2025 года с ценой около 35 000 долларов. Производитель подготовил разные варианты Kia EV4 – в кузове седан и хэтчбек. В движение новый электрокар Kia EV4 приводит 201-сильная установка. Покупатели смогут выбрать батарейные блоки емкостью 58 кВтч (430 км) и 81 кВтч (630 км).

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