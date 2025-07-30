Долгожданный новый бюджетник Chevrolet Bolt показали официально. Фото

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 2027 модельного года показали на официальных фото пред премьерой. Скоро автомобиль отправят в производство, модель опять станет практичным и доступным EV.

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Премьера Chevrolet Bolt 3 поколения состоится до конца 2025 года. А в продажу долгожданный бюджетный электромобиль отправится в 2026 как машина 2027 модельного года. Подробности стали известны Carscoops.

Пока нам показали тизеры, которые не раскрывают дизайн Bolt полностью. Однако можно увидеть отдельные элементы вроде передних фар и задних фонарей.

Ранее в руководстве Chevrolet сообщили, что цена Bolt будет соответствовать модели предыдущего поколения. То есть ожидается стартовый прайс на уровне $29 000.

Производство должно начаться до конца 2025 года на заводе Fairfax Assembly в Канзасе. Также стало известно, что там наладят сборку недорогого электрического кроссовера с теми же компонентами. Такая машина может появится в 2028 году.

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