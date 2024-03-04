Kia готовит к продажам новейший недорогой внедорожник – чего ожидать

Долгожданный пикап Kia Tasman готовят к продажам. Это новый практичный внедорожник с огромным багажником и рамной конструкцией, который понравится хозяйственным покупателям. Премьера машины приближается, об этом говорит медийная активность корейского автопроизводителя.

Автомобиль на данный момент проходит дорожные испытания в разных странах. Ранее предсерийный прототип показывали в ходе тестов в Европе, а теперь Carscoops сообщает о подготовке рекламы практичной модели.

Машину ранее замечали в компании пикапа Ford Ranger Raptor. Таким образом корейский производитель определил для себя ключевого соперника в сегменте. Новый автомобиль пока известен под заводским индексом Kia TK, но до покупателей пикап должен добраться именно как Tasman.

Большой внедорожник Kia Tasman пока держат в секрете. По этой причине детали дизайна рассмотреть невозможно. Но уже очевидно, что передняя часть будет напоминать крупный кроссовер Kia Telluride, хотя новинка построена совсем на другой платформе.

Премьера рамного пикапа Kia ожидается в конце 2024 года, а в производство в Корее новинка отправится в 2025 году. Сперва в продажу поступит дизельный пикап. Для машины предложат трансмиссию с разными режимами езды, а полный привод можно будет заблокировать принудительно.

Компания готовит также полностью электрический пикап большего размера на другой платформе. Более дорогая машина появится к 2027 году, ее будут производить в США.

OBOZ.UA уже показывал ранее знаменитую недорогую модель Toyota, которая возглавила рейтинг продаж.