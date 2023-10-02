Каждый водитель в Украине может получить штраф: как этого избежать

На дорогах украинских водителей ждет так называемое сезонное требование согласно правилам дорожного движения в осенне-зимний период. Стоит подготовиться, иначе штраф грозит каждому водителю. Его легко избежать, если не пренебрегать правилом.

OBOZREVATEL напоминает о том, что в Украине вступило в силу требование, согласно которому за пределами населенных пунктов необходимо включение дневных ходовых огней или ближнего света фар (если первые не предусмотрены конструкцией транспортного средства) в светлое время суток.

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Это требование призвано повысить безопасность на дорогах в осенне-зимний период, когда наблюдается ограниченная видимость, а световой день короче.

Погода в этот период характеризуется повышенной влажностью, туманами, дождями и ранними сумерками. Поэтому все водители любых транспортных средств обязаны использовать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов в дневное время суток.

Штраф – от 425 до 510 грн. Требование продлится до 1 мая.

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