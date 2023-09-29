Доступные и удобные: появился список лучших практичных б/у автомобилей
Специалисты определили лучшие автомобили с пробегом. Внимание сосредоточили на самых практичных покупателях. Каждый из представленных б/у универсалов с большим багажником обеспечивает максимальное удобство.
Лучшие модели назвали в What Car. Список насчитывает очень разные машины – и компактные универсалы, и довольно крупные машины. Их объединяет цена – каждый можно купить до 15 000 долларов. А некоторые модели на вторичке еще дешевле.
Лучшие б/у универсалы 2023 года:
- Skoda Octavia Combi;
- Volkswagen Golf Variant;
- Seat Leon ST;
- Volkswagen Passat Variant;
- Ford Focus Wagon;
- Opel Astra Sports Tourer;
- Skoda Fabia Combi;
- Mazda 6 Wagon;
- Honda Civic Tourer;
- Kia Cee'd Sportswagon.
Победитель – Octavia Combi – известный представитель сегмента самых практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.
Opel Astra – в середине списка. Несмотря на нестабильную надежность, хвалят машину за доступность и практичность.
Замыкает десятку лучших Kia Cee'd Sportswagon. Он хорошо собран и замечательно оснащен.
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