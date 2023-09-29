Доступные и удобные: появился список лучших практичных б/у автомобилей

Специалисты определили лучшие автомобили с пробегом. Внимание сосредоточили на самых практичных покупателях. Каждый из представленных б/у универсалов с большим багажником обеспечивает максимальное удобство.

Лучшие модели назвали в What Car. Список насчитывает очень разные машины – и компактные универсалы, и довольно крупные машины. Их объединяет цена – каждый можно купить до 15 000 долларов. А некоторые модели на вторичке еще дешевле.

Лучшие б/у универсалы 2023 года:

Skoda Octavia Combi; Volkswagen Golf Variant; Seat Leon ST; Volkswagen Passat Variant; Ford Focus Wagon; Opel Astra Sports Tourer; Skoda Fabia Combi; Mazda 6 Wagon; Honda Civic Tourer; Kia Cee'd Sportswagon.

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Победитель – Octavia Combi – известный представитель сегмента самых практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.

Opel Astra – в середине списка. Несмотря на нестабильную надежность, хвалят машину за доступность и практичность.

Замыкает десятку лучших Kia Cee'd Sportswagon. Он хорошо собран и замечательно оснащен.

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