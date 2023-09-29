newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Доступные и удобные: появился список лучших практичных б/у автомобилей

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
2,3 т.
Kia Cee'd

Специалисты определили лучшие автомобили с пробегом. Внимание сосредоточили на самых практичных покупателях. Каждый из представленных б/у универсалов с большим багажником обеспечивает максимальное удобство.

Лучшие модели назвали в What Car. Список насчитывает очень разные машины – и компактные универсалы, и довольно крупные машины. Их объединяет цена – каждый можно купить до 15 000 долларов. А некоторые модели на вторичке еще дешевле.

Лучшие б/у универсалы 2023 года:

  1. Skoda Octavia Combi;
  2. Volkswagen Golf Variant;
  3. Seat Leon ST;
  4. Volkswagen Passat Variant;
  5. Ford Focus Wagon;
  6. Opel Astra Sports Tourer;
  7. Skoda Fabia Combi;
  8. Mazda 6 Wagon;
  9. Honda Civic Tourer;
  10. Kia Cee'd Sportswagon.
Octavia Combi
Видео дня

Победитель – Octavia Combi – известный представитель сегмента самых практичных машин. Удобный качественный интерьер и большой багажник – сильные качества модели.

Opel Astra – в середине списка. Несмотря на нестабильную надежность, хвалят машину за доступность и практичность.

Замыкает десятку лучших Kia Cee'd Sportswagon. Он хорошо собран и замечательно оснащен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о лучших недорогих седанах 2023 года.