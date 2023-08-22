Канадцы представили мощный и недорогой внедорожник. Фото

Канадская компания Can-Am представила новый мощный внедорожник Maverick R. Это транспортное средство подготовили к самым тяжелым условиям, при этом цена у машины очень привлекательная для своего сегмента.

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О новинке сообщает Autoevolution. Новый Can-Am Maverick R – багги для тяжелого бездорожья. У транспортного средства уникальная подвеска и огромные колеса.

Алюминиевые диски диаметром в 16 дюймов обуты в 32-дюймовые внедорожные шины Tenacity XNR ITP. Также здесь есть амортизаторы Fox Podium. В итоге клиренс составляет солидные 431,8 мм.

Выглядит новый Can-Am Maverick R как раз именно так, как следовало транспортному средству для условий, для которых его разработали. Крепкий каркас безопасности никто не пытался скрыть, его подчеркнули яркими акцентами на подвеске и современной светотехникой.

У Maverick R мощный двигатель – 1,0-литровый турбированный мотор мощностью 240 л.с. Агрегат сочетается с семиступенчатой автоматической ​​коробкой передач с двойным сцеплением. Цена Can-Am Maverick R – от 35 499 долларов.

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