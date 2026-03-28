Каков порядок разъезда? Тест на знание ПДД

Перекресток с круговым движением – это довольно специфический участок дороги, на котором действуют особые правила. Но хорошо ли вы помните требования ПДД к этому типу перекрестков?

Для самопроверки воспользуйтесь тестом, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". По его условиям зеленое авто сигнализирует о намерении въехать на круг, а водители синего и красного планируют продолжить движение по нему. Каким будет порядок разъезда в этой ситуации? Вот варианты ответа:

зеленый автомобиль, синий, красный; синий, красный, зеленый; красный, синий, зеленый; зеленый, красный, синий; синий, зеленый, красный; красный, зеленый, синий.

О том, что перед нами именно круговой перекресток, свидетельствует знак 4.10 "Круговое движение". Если вы за рулем достаточно долго, то должны помнить, что с конца апреля 2017 года действующие в Украине ПДД на таких перекрестках отдают предпочтение тому транспортному средству, которое уже движется по кругу (пункт 16.12). Соответственно, водитель зеленого авто, который только планирует на него выехать, точно должен пропустить другие транспортные средства – он проедет здесь последним.

Осталось разобраться с автомобилями, движущимися по кругу. Как мы видим, водитель синего пикапа намерен перестроиться на полосу, по которой уже движется водитель красной машины. В этой ситуации, хоть водитель пикапа и находится справа от водителя красной машины, именно он должен уступить дорогу. Это следует из пункта 10.3 действующих ПДД, который предусматривает: в случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться.

Таким образом, согласно правилам, порядок разъезда в этой ситуации должен быть такой: сначала красное авто, затем синий пикап и последней проедет зеленая легковушка. Правильным является вариант ответа под номером три.

