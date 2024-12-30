Какой знак запрещает движение легковых автомобилей: задачи по ПДД

Соблюдение ПДД – залог безопасности на дорогах, помогающий избежать аварий. Зная правила, вы понимаете, как правильно вести себя на дороге, как взаимодействовать с другими участниками движения, что делать в разных ситуациях.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Попытайтесь определить, какой знак запрещает движение легковых авто.

Какой знак запрещает движение легковых автомобилей?

Только знак 3; Знаки 2 и 3; Знаки 2 и 1; Только знак 2; Все изображенные знаки; Ни один из изображенных знаков.

Объяснение

Разберем каждый из указанных знаков.

Знак 1 – 5.34 "Жилищная зона". Он информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные ПДД. Это значит, что вы въезжаете в зону, где приоритет имеют пешеходы, а скорость движения транспортных средств существенно ограничена.

Знак 2 – 5.4 "Конец дороги для автомобилей". Он информирует водителей о том, что участок дороги, на котором движение было ограничено только для автомобилей, заканчивается. Это значит, что после этого знака на дороге могут появиться другие участники движения, такие в качестве пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов и т.д. Этот знак обычно устанавливается в конце дорог или участков дорог, обозначенных знаком 5.3. "Дорога для автомобилей"

Знак 3 – 4.14 "Дорожка для велосипедистов". Движение на велосипедах. Разрешается движение со скоростью пешехода лицам, двигающимся в колесных креслах. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

Правильный ответ

Правильный ответ – 1. Только знак 4.14 запрещает движение легковых автомобилей. Он означает, что по этой дорожке могут двигаться только велосипедисты, а другие транспортные средства и пешеходы на нее заезжать не имеют права.

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