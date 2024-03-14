Какой знак не запрещает поворот налево: коварная задача по ПДД

Хорошо ли вы знаете дорожные знаки? Давайте проверим на примере знаков, регулирующих разворот транспортных средств.

Задачу опубликовал TikTok-аккаунт @auto_pdr.ua, проверяющий знания своих подписчиков. Каверзная задача строится вокруг двух схожих знаков, регулирующих разворот транспортных средств. Можете ли вы ответить, какой из них не запрещает поворот налево – указывающий место для разворота (ответ 1) или тот, что его запрещает (ответ 2)?

Сформулируйте для себя ответ и дайте ему обоснование, затем читайте пояснение дальше. В нем рассказывается подробнее об этом нюансе.

Следовательно, информационный знак 5.29 "Место для разворота" обозначает точку, в которой транспортное средство должно развернуться. Но при таком движении поворот налево запрещен.

Вместо этого запрещающий знак 3.24 называется "Разворот запрещен" и он указывает, что такой маневр в данном месте выполнять нельзя. Однако повернуть налево в такой дорожной ситуации разрешается.

Таким образом, правильным ответом на эту задачу является второй. Хотя сам по себе знак является запретом, при этом именно поворот налево выполнить он позволяет.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, должен ли поворачивающий автомобиль дать дорогу велосипедисту.

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