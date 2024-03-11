Нужно ли дать дорогу велосипедисту? Хитрая задача по ПДД

Велосипедисты такие же важные участники дорожного движения, как автомобилисты и пешеходы. В некоторых случаях, согласно правилам, они могут иметь приоритет на дороге.

Именно правилам, регулирующим передвижение на велосипеде, посвящена задача по ПДД, которую опубликовал телеграмм канал "А ты знаешь ПДД?". Согласно условиям задачи белое авто и велосипедист двигаются в одном направлении, приближаясь к повороту. Велосипедист передвигается по велодорожке и намерен ехать прямо. Слева от него едет автомобиль, сигнализирующий световыми указателями, что планирует повернуть в правую сторону. Должен ли в этой ситуации водитель машины дать дорогу велосипедисту?

Вариантов ответа три, из них нужно выбрать тот, который вы считаете правильным:

1 – не должен, поскольку едет по главной дороге;

2 – не должен, потому что велосипедист двигается по велосипедной дорожке;

3 – должен дать дорогу.

Правильный ответ здесь основывается на пункте 16.2 Правил дорожного движения Украины. Он предполагает, что "на регулируемых и нерегулируемых перекрестках водитель, поворачивая направо или налево, должен дать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую он поворачивает, а также велосипедистам, двигающимся прямо в попутном направлении".

Итак, в описанной ситуации велосипедист находится на полосе, куда хочет свернуть водитель, и двигаются они в одном направлении. А значит, автомобилист должен уступить дорогу и правильный номер ответа – 3.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на проезд нерегулируемого перекрестка тремя машинами одновременно.

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