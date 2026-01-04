Какой разворот разрешен? Тест для водителей

Время от времени у каждого водителя возникает необходимость выполнить на дороге такой рискованный маневр, как разворот. Чтобы все прошло безопасно и не привело к аварийной ситуации, крайне важно при этом соблюдать требования ПДД.

А то, насколько хорошо вы владеете всеми соответствующими положениями, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно внимательно посмотреть на картинку с заданием и сказать, какую из двух траекторий разворота может выбрать водитель красного авто. Вот какие ответы предлагаются к тесту:

вариант разворота А; вариант разворота Б; оба варианта разрешены; оба варианта запрещены.

Чтобы дать правильный ответ на эту задачу, нужно внимательно разобрать каждую из предложенных траекторий разворота. Начнем с варианта А. Хотя водитель красного авто приближается к перекрестку, эта траектория пролегает за пределами пересечения дорог. К тому же она пересекает прерывистую линию разметки. Следовательно, в действующих ПДД нет никаких условий, которые запрещали бы водителю развернуться именно таким образом.

Что касается варианта разворота Б, то он подпадает под действие знака 3.23 "Поворот налево запрещен" (в этой ситуации этот знак является временным, ведь он размещен на желтом фоне, впрочем, этот нюанс на решение задачи не влияет). Важно помнить, что такой знак запрещает именно поворот налево, но при этом не запрещает выполнение разворота. То есть и траектория Б дает водителю возможность развернуться без нарушения правил.

Таким образом получается, что в этой ситуации водитель может воспользоваться для маневра и траекторией А, и траекторией Б. Правильным является четвертый вариант ответа.

