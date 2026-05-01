Какая траектория разворота разрешена? Задание по ПДД

Уверены ли вы, что хорошо знаете правила разворота на дороге? Даже опытные водители нередко ошибаются в заданиях, где нужно учесть полосы движения, трамвайные пути и дорожные знаки.

Именно такие ситуации часто случаются на экзаменах по ПДД и вызывают немало споров. На этот раз водителям предложили определить, какая траектория разворота будет законной для белого автомобиля. Ответ может удивить тех, кто привык ориентироваться только на интуицию.

Тест по ПДД

Вопрос: какая траектория разворота разрешается водителю белого автомобиля в данной ситуации?

Варианты ответа:

Траектория А.

Траектория Б.

Обе траектории разрешены.

Обе траектории запрещены.

Знание нюансов взаимодействия нерельсового транспорта и трамвайной инфраструктуры остается критически важным для безопасности движения. Многие водители допускают ошибки, забывая, что трамвайная колея попутного направления, расположенная вровень с проезжей частью, фактически выполняет роль крайней левой полосы. Правильный выбор траектории при развороте позволяет избежать создания аварийных ситуаций и штрафов.

В представленной ситуации белый автомобиль должен выбрать только один верный путь, поскольку дорожные знаки или разметка, указывающие на другой порядок движения, отсутствуют. Таким образом, маневр должен осуществляться с соблюдением принципа занятия крайнего положения. Понимание этих правил помогает водителям уверенно чувствовать себя на сложных участках городских автодорог.

Трамвайные пути как крайний левый ряд

Согласно нормам ПДД, перед осуществлением поворота налево или разворота водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на дороге. Если трамвайные пути попутного направления находятся на одном уровне с асфальтовым покрытием, они становятся точкой, с которой необходимо начинать маневр. Поскольку на этом участке нет знаков 5.16 или 5.18, которые бы диктовали движение по полосам, выезд на пути является обязательным шагом. Траектория А в этом случае полностью соответствует требованиям законодательства, тогда как разворот с общей полосы (траектория Б) будет считаться нарушением.

Разворот в зоне остановки общественного транспорта

Частой причиной сомнений среди автомобилистов является наличие знака 5.45.1, обозначающего остановку автобуса. Существует ошибочное мнение, что любая активность, кроме проезда мимо, в этой зоне запрещена из-за потенциальной опасности для пассажиров. Однако пункт 10.7 Правил дорожного движения содержит четкий перечень локаций, где разворот под запретом, и места остановок маршрутных транспортных средств в этот список не входят. Следовательно, близость остановки не является юридическим препятствием для выполнения маневра, если он не создает препятствий для автобусов или троллейбусов.

Правильный ответ

Анализируя все факторы, становится очевидным, что единственным законным вариантом является выполнение разворота с предварительным выездом на рельсы. Водитель белого авто уже подал сигнал левым указателем поворота, обозначая свое намерение, и теперь должен завершить маневр именно по схеме А. Любые другие попытки развернуться непосредственно с проезжей части будут расценены как несоблюдение требований по расположению транспортного средства на дороге.

Поэтому правильный ответ: 1 Траектория разворота А.

