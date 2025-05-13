Какой будет новая Toyota RAV4: фото и подробности недорогого кроссовера

Новый кроссовер Toyota RAV4 6 поколения ждут все. Это будущий бестселлер и недорогой соперник известных моделей самого популярного сегмента. Про новую практичную машину уже известны некоторые подробности.

Видео дня

О машине рассказывает Motor1. Свой вариант внешности Toyota RAV4 2026 модельного года создали на основе закамуфлированных прототипов и первого настоящего фото кроссовера, которое недавно появилось в сети.

Также частично показали интерьер RAV4. Это интригующее фото, которое не раскрывает дизайн Toyota RAV4 2026 модельного года полностью. Однако показывает интересные детали.

Известно, что для модели разработали панорамную крышу. Скорее всего, ее будут предлагать в качестве опции. В салоне Toyota RAV4 2026 появится несколько экранов. Премьера кроссовера ожидается 21 мая. То есть ждать осталось недолго.

Японская компания очень осторожна в модернизации этой успешной модели. Toyota RAV4 6 поколения сохранит свою формулу и не продемонстрирует кардинальных перемен концепции. Машина точно не превратится в электромобиль. А гибридные модификации останутся в линейке.

OBOZ.UA ранее рассказывал про дешевые автомобили, которые советуют покупать вместо кроссоверов.