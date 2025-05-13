Лучшие б/у автомобили 2025 года: список недорогих машин от экспертов

Кроссоверы в 2025 году являются универсальными машинами во всех сегментах и пользуются высоким спросом среди б/у предложений. Однако они подходят не всем. Эксперты назвали лучшие альтернативы на вторичном рынке.

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Это надежные и довольно современные легковые автомобили. В то же время они очень практичны. Свой список составили в WhatCar.

Популярность этих моделей привела к тому, что на рынке довольно много предложений. Значит, у каждого покупателя будет большой выбор. Это позволит найти лучший экземпляр.

Лучшие автомобили с пробегом в 2025 году:

Skoda Octavia; SEAT Leon; Audi A3; Skoda Scala; Volkswagen Golf; Ford Focus; BMW 1 Series; Honda Civic; Hyundai i30; Kia Ceed.

Список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Иерархия составлена с учетом выгодности покупки. Таким образом, на первом месте оказался победитель с лучшим соотношением цены и потребительских качеств.

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