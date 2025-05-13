Лучшие б/у автомобили 2025 года: список недорогих машин от экспертов
Кроссоверы в 2025 году являются универсальными машинами во всех сегментах и пользуются высоким спросом среди б/у предложений. Однако они подходят не всем. Эксперты назвали лучшие альтернативы на вторичном рынке.
Это надежные и довольно современные легковые автомобили. В то же время они очень практичны. Свой список составили в WhatCar.
Популярность этих моделей привела к тому, что на рынке довольно много предложений. Значит, у каждого покупателя будет большой выбор. Это позволит найти лучший экземпляр.
Лучшие автомобили с пробегом в 2025 году:
- Skoda Octavia;
- SEAT Leon;
- Audi A3;
- Skoda Scala;
- Volkswagen Golf;
- Ford Focus;
- BMW 1 Series;
- Honda Civic;
- Hyundai i30;
- Kia Ceed.
Список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Иерархия составлена с учетом выгодности покупки. Таким образом, на первом месте оказался победитель с лучшим соотношением цены и потребительских качеств.
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