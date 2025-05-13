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Лучшие б/у автомобили 2025 года: список недорогих машин от экспертов

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
1,4 т.
Skoda Octavia

Кроссоверы в 2025 году являются универсальными машинами во всех сегментах и пользуются высоким спросом среди б/у предложений. Однако они подходят не всем. Эксперты назвали лучшие альтернативы на вторичном рынке.

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Это надежные и довольно современные легковые автомобили. В то же время они очень практичны. Свой список составили в WhatCar.

Популярность этих моделей привела к тому, что на рынке довольно много предложений. Значит, у каждого покупателя будет большой выбор. Это позволит найти лучший экземпляр.

Hyundai i30

Лучшие автомобили с пробегом в 2025 году:

  1. Skoda Octavia;
  2. SEAT Leon;
  3. Audi A3;
  4. Skoda Scala;
  5. Volkswagen Golf;
  6. Ford Focus;
  7. BMW 1 Series;
  8. Honda Civic;
  9. Hyundai i30;
  10. Kia Ceed.

Список представлен недорогими массовыми моделями автомобилей. Иерархия составлена с учетом выгодности покупки. Таким образом, на первом месте оказался победитель с лучшим соотношением цены и потребительских качеств.

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