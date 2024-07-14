Какой автомобиль проедет перекресток первым? Задание, что покажет ваши знания ПДД

Знание ПДД для каждого участника дорожного движения – это не преимущество, а необходимость. Кроме того, важно уметь применять их в самых разных ситуациях.

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Даже если у вас есть права, вы могли забыть некоторые правила. Поэтому auto_pdr.ua поделилось задачей, которая напомнит вам одну из основных.

Какой автомобиль проедет перекресток первым?

А. Белый автомобиль;

Б. Красный автомобиль.

Для начала обратите внимание, что водитель белого авто видит перед собой знак 2.1 Дать дорогу, а водитель красного – 2.3 Главная дорога.

Из-за этого можно подумать, что водитель красного авто имеет преимущество и должен оставить перекресток первым, но посмотрите внимательнее. На изображении также видны работающие светофоры, поэтому этот перекресток является регулируемым.

Согласно правилу 8.3 сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Ввиду этого также следует упомянуть правило 16.6.

16.6 Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу транспортным средствам, которые двигаются во встречном направлении прямо или поворачивают направо.

Правильный ответ

Поскольку водитель красного автомобиля поворачивает налево на зеленый сигнал светофора, он должен дать дорогу водителю белого авто, который поворачивает направо. Поэтому правильный ответ А.

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