Какой автомобиль припаркован с нарушением? Хитрая задача по ПДД

Неправильная парковка авто на обочинах создает препятствия на дорогах и провоцирует пробки – серьезную проблему современных городов. Уверены ли вы, что умеете хорошо парковаться в соответствии со всеми требованиями действующих ПДД ?

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Попытайтесь проверить себя с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Задача здесь состоит в том, чтобы определить, какая из машин на картинке припаркована неправильно.

Итак, на изображении мы видим синий автомобиль, который стоит под углом к обочине, развернувшись к ней передом. А также белую машину на противоположной стороне дороги, которая припарковалась так же под углом, но задом. Какая из них при этом нарушает правила? Вот варианты ответа:

синий автомобиль; белый автомобиль; оба припаркованы без нарушения; оба припаркованы с нарушением.

Теперь рассмотрим внимательнее участок идущей под наклоном дороги, на которой оба авто остановились для стоянки. Именно то, какой стороной развернуто к тротуару каждое авто, крайне важно в этой задаче. Ведь согласно пункту 15.5 действующих ПДД возле тротуаров или других мест с пешеходным движением ставить транспортные средства под углом можно только передней частью. А на подъемах – только задней частью.

Итак, водитель синего авто, на спуске припарковавшийся к обочине передом, поступил правильно. Согласно этому же пункту правил и водитель белого авто, который на подъеме поставил машину задом к тротуару, тоже вроде как ничего не нарушил.

Но в этом случае есть еще один нюанс, который нужно учесть. Он тоже содержится в указанном пункте 15.5 ПДД. В нем уточняется, что ставить транспортные средства под углом к краю проезжей части разрешается в местах, где это не будет препятствовать движению других транспортных средств.

В условиях, описанных в задаче, оба автомобиля припаркованы так, что это заставит другие машины выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную линию разметки, что делать правила запрещают. Таким образом, и синее, и белое авто мешают движению других транспортных средств. А значит, оба водителя припарковались неправильно. Правильный вариант ответа – четвертый.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на знание правил остановки транспортных средств.

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