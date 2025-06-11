Какое направление движения разрешено: тест по ПДД

Правильное направление движения по автодорогам – один из главных залогов безопасности как водителей, так и пешеходов. Но хорошо ли вы ориентируетесь в требованиях ПДД относительно того, куда можно, а куда нельзя продолжать движение?

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Проверьте себя с помощью теста, который опубликовал специализированный YouTube-канал "За! Правилами". В нем вам нужно определить, какие из предложенных направлений являются разрешенными для водителя в заданных задачей условиях.

Перед собой мы видим желтую легковушку, которая стоит перед пересечением дорог. Направлением А обозначен поворот в улицу, ведущую направо. Направление Б – это поворот налево на удаленном перекрестке. В – это разворот на 180 градусов, а Г – еще один поворот налево, но уже на ближайшем перекрестке. Какое направление движения водителю в этой ситуации разрешается:

только направление А; все направления, кроме Г; все направления, кроме А; только направление Г; направления А и Б; направления Б и В.

Первое, на что нужно обратить внимание на этом рисунке, так это то, что мы видим перед собой два отдельных проезжих части и, соответственно, два перекрестка. И этот нюанс будет ключевым для решения этой задачи. Также перед первым перекрестком мы видим два дорожных знака. Знак 2.1 "Уступить дорогу" в данной ситуации ничего не меняет. А вот знак 4.4 "Движение прямо или направо" позволяет продолжать движение только в этих двух указанных направлениях.

Но здесь нужно также учесть, что он действует только на то пересечение проезжих частей, перед которым он установлен. То есть, он действует на направления А и Г, но на направления Б и В уже не распространяется. И этим знаком направление Г прямо запрещается.

Относительно следующего перекрестка, то поворот налево на перекрестке, обозначенный направлением Б здесь ничем не запрещается. Так же, как и направление В, которое является обычным разворотом

Итак, как видим, на этом отрезке знаки запрещают только поворот налево на первом перекрестке, то есть направление Г. Правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу по ПДД, в которой нужно было определить, кому из водителей разрешена самая высокая скорость движения.

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