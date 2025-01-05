Какое авто проедет последним: хитрое задание по ПДД
Очередность проезда на перекрестках – один из важнейших аспектов безопасного движения. Правильное понимание требований, установленных ПДД, поможет избежать аварийных ситуаций.
Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какой автомобиль проедет последним перекресток.
Какой автомобиль проедет этот участок дороги последним?
- Красный автомобиль;
- Белый автомобиль;
- Синий грузовик.
Объяснение
ПДД определяют, что главная дорога – это дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемому.
Водитель грузовика даст дорогу всем, поскольку уезжает с грунтовой дороги. Лоскут асфальта непосредственно перед перекрестком не делает его дорогу равнозначной и асфальтированной.
Примечательно, что пункт 10.11 ПДД устанавливает: в случае когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.
Правильный ответ
Правильный ответ – 3. Водитель грузовика должен дать всем дорогу.
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- попытайтесь определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
- решите задачу о том, водитель какого авто должен дать дорогу ;
- или попробуйте правильно определить, какой автомобиль вторым проедет непростой перекресток.
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