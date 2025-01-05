Какое авто проедет последним: хитрое задание по ПДД

Очередность проезда на перекрестках – один из важнейших аспектов безопасного движения. Правильное понимание требований, установленных ПДД, поможет избежать аварийных ситуаций.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, какой автомобиль проедет последним перекресток.

Какой автомобиль проедет этот участок дороги последним?

Красный автомобиль; Белый автомобиль; Синий грузовик.

Объяснение

ПДД определяют, что главная дорога – это дорога с покрытием относительно грунтовой или обозначаемая знаками 1.22, 1.23.1-1.23.4 и 2.3. Наличие на второстепенной дороге покрытия непосредственно перед перекрестком не приравнивает ее по значению к перекрещиваемому.

Водитель грузовика даст дорогу всем, поскольку уезжает с грунтовой дороги. Лоскут асфальта непосредственно перед перекрестком не делает его дорогу равнозначной и асфальтированной.

Примечательно, что пункт 10.11 ПДД устанавливает: в случае когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, дать дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны.

Правильный ответ

Правильный ответ – 3. Водитель грузовика должен дать всем дорогу.

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