Какие японские автомобили покупать не следует: в списке известны марки

Японские автомобили стали синонимом высокого качества. За многие десятилетия они приобрели заслуженную репутацию надежности и доступности. Например, по версии Car & Driver, Toyota RAV4 стала четвертым бестселлером 2023 года, уступив лишь Ford F-Series, Chevy Silverado и Dodge Ram.

Однако, не каждый японский автомобиль демонстрирует идеальное соотношение цены и качества. Даже автогигантам Honda и Toyota в течение истории пришлось столкнуться с неудачами. Эксперты обнародовали рейтинг японских автомобилей, которых лучше избегать.

Mazda RX-8

Первое поколение Mazda RX-8 выходило с 2004 по 2008 годы. Автомобиль имел 4-цилиндровый двигатель, который не выигрывал ни одной гонки с мощностью 212 л.с. Но скорость – не основной минус. Mazda RX-8 занимает только 11 место по надежности из 19 моделей Mazda, оцененных MadzaProblems.com. Водители жаловались на существенные неисправности, в частности рывки гидроусилителя руля и чрезмерное потребление масла.

Mitsubishi Eclipse

Mitsubishi Eclipse был бы отличным маленьким спортивным автомобилем, если бы не большие расходы горючего. Эксперты говорят, что есть возможность приобрести авто всего за 3000 долларов, согласно Kelley Blue Book. Но моделей 1999-2003 годов, а также 2007 года лучше избегать. Водители жаловались на быстрый износ дисков и шин. Интерьер смотрится довольно дешево, а детали надежностью не отличается. И хуже всего – водители сообщили о частых проблемах с автоматической коробкой передач и силовым приводом.

Honda CRX Del Sol

Сегодня Honda неизменно входит в рейтинги самых надежных авто, а седаны Honda Civic и Honda Accord вошли в список бестселлеров по версии Car&Driver. Однако выходившая в 1992 году Honda CRX Del Sol была сплошным разочарованием. Роторы передних тормозов имели тенденцию к деформации. Более того: водители жаловались на протекание крыши и чрезмерный шум во время езды. К счастью, Honda больше не выпускает автомобили, эквивалентные Del Sol.

Toyota Paseo

Мало кто ожидал увидеть в рейтинге самых плохих авто Тойоту. Эта марка традиционно занимает самые высокие ступени в рейтингах надежности и соотношении цены-качества. Toyota Paseo выходила в период с 1991 по 1997 годы, но почему-то не приобрела популярность у покупателей. Этот малолитражный автомобиль просто не привлек внимания. Эксперты отмечают, что Paseo не страдал механическими проблемами. Toyota прекратила его производство исключительно из-за низких продаж. Таким образом, выбирать Paseo в качестве подержанного авто сейчас тоже не стоит, ведь очень тяжело найти запчасти.

Suzuki Samurai и Suzuki X-90

В эпоху бурных 90-х Suzuki выпустила SUV Suzuki Samurai с квадратными линиями, напоминавшими Jeep Wrangler. Но славу Jeep эта модель перенять не смогла. Тест-драйвы показали, что автомобиль был склонен к опрокидыванию во время резких маневров. Преемник Suzuki X-90 имел подобную проблему, однако, в отличие от Samurai, мог похвастаться только 90 лошадиными силами. Suzuki Samurai и Suzuki X-90 ушли в забвение как одни из самых плохих японских автомобилей в истории.

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