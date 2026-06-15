Какие подержанные автомобили служат дольше новых: топ-10

В 1970 году средний срок службы автомобиля, по подсчетам Forbes, составлял около 5,7 года, и они обычно "умирали" ближе к отметке в 160 000 километров. Сегодня же средний возраст легкового автомобиля в США составляет около 12,5 лет, и многие машины способны спокойно выдержать от 320 000 до 480 000 километров пробега.

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Конечно, такую долговечность машине обеспечивает регулярный уход и бережная эксплуатация. Тем не менее, как пишет издание GoBankingRates, отчет организации Consumer Reports указывает: лучшая стратегия при выборе автомобиля – с самого начала выбрать модель, которая доказала свою безопасность, получила высокие оценки в дорожных тестах, имеет солидную историю надежности и должным образом обслуживалась. Поэтому эксперты организации решили определить, какие подержанные автомобили способны пережить большинство новых автомобилей с наибольшим потенциальным пробегом. Вот десятка лучших по этому показателю моделей.

Toyota Sequoia

Потенциальный срок службы: 477 186 километров

Куда бы вы ни заглянули – будь то в исследования Consumer Reports или в рейтинги iSeeCars – везде списки надежности возглавляет Toyota. Удивительно, но именно Sequoia занимает первое место в рейтинге iSeeCars и является отличным кандидатом на то, чтобы пробежать пятую сотню тысяч километров на одометре.

Toyota Land Cruiser

Потенциальный срок службы: 451 000 километров

Почти полмиллиона километров у – это огромная цифра для любого автомобиля, но Land Cruiser славится своей живучестью на весь мир. Поэтому покупка подержанной модели с пробегом от 160 000 до 320 000 километров не должна пугать потенциального покупателя.

Chevrolet Suburban

Потенциальный срок службы: более 426 000 километров

Имея потенциал проехать значительно больше 426 000 километров, Suburban является одним из самых выносливых внедорожников на рынке. Он оказался значительно надежнее своих прямых конкурентов – Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra

Потенциальный срок службы: 412 015 километров

Пикапы, подвергающиеся ежедневным тяжелым нагрузкам, обычно начинают давать сбои в кузове или механике на больших пробегах. Однако этот неизменный бестселлер от Toyota имеет заслуженную репутацию прочного и долговечного автомобиля, который легко преодолевает отметку в 400 000 километров.

GMC Yukon XL

Потенциальный срок службы: 406 133 километра

Заняв пятое место в общем рейтинге марафонцев от iSeeCars, Yukon XL может спокойно служить своему владельцу два десятилетия. По данным портала MotorBiscuit, владельцы этого гиганта иногда жалуются на бортовую электронику, электроприводы или мелочи по кузову, но крайне редко сталкиваются с проблемами с двигателем, трансмиссией или топливной системой.

Toyota Prius

Потенциальный срок службы: 403 302 километра

Экономичный и надежный, Prius – это просто лучший компактный автомобиль на рынке, а его батареи, как пишет MotorBiscuit, "почти неуязвимы". Далекое будущее может быть полностью электрическим, но ближайшее точно принадлежит гибридам. CR ставит Prius на первое место среди всех компактов по надежности, цене и уровню удовлетворенности владельцев.

Chevrolet Tahoe

Потенциальный срок службы: 402 879 километров

Ресурс RepairPal не дает Tahoe слишком высоких оценок за общую надежность и стоимость ремонтов (21 место из 26 среди среднеразмерных SUV). Тем не менее, Chevrolet Tahoe – это настоящий пожиратель километров, который по общему сроку эксплуатации опережает большинство конкурентов.

Honda Ridgeline

Потенциальный срок службы: 400 193 километра

По мнению экспертов HotCars, для тех, "кому нужна практичность пикапа и управляемость легкового автомобиля", Ridgeline станет идеальным выбором. При бережном вождении и регулярном обслуживании он способен проехать до 480 000 километров.

Toyota Avalon

Потенциальный срок службы: 395 431 километр

Владелец подержанного Avalon может быть уверен, что машина прослужит ему еще как минимум десяток лет, отмечает MotorBiscuit. Производство этой выносливой модели прекратили в 2022 году, но она стабильно остается одним из лидеров по пробегу на вторичном рынке.

Toyota Highlander Hybrid

Потенциальный срок службы: 394 279 километров

Этот трехрядный среднеразмерный кроссовер известен своей феноменальной надежностью. Если избежать длительного пагубного воздействия плохого климата и коррозии, можно ожидать, что Highlander Hybrid прослужит не менее 480 000 километров.

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