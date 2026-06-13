Стали разочарованием: 2 люксовых авто, которые не стоят внимания

Люксовый автомобиль должен давать больше, чем просто дорогой салон и мощный двигатель. Покупатели ожидают особого комфорта, тишины, ощущения статуса, продуманных деталей, за которые не жалко платить большую сумму.

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Но даже в премиальном сегменте встречаются модели, которые формально имеют все необходимое, однако не оставляют сильного впечатления. Именно к таким неоднозначным люксовым авто эксперты отнесли Mercedes EQS SUV и Audi Q7/Q8.

Mercedes EQS SUV

Mercedes EQS SUV должен был бы быть одним из самых убедительных электрических люксовых SUV на рынке. У него большая батарея, два электромотора, полный привод, высокая мощность и достаточный уровень тишины.

К плюсам модели относят плавный ход и в целом неплохое качество. EQS SUV едет мягко, салон у него просторный и светлый, а электрическая силовая установка работает тихо и ровно. Именно такие черты обычно хорошо подходят люксовому автомобилю.

Однако проблема в том, что этого оказывается недостаточно. Несмотря на техничность и комфорт, Mercedes EQS SUV не дает того особого ощущения, которое ждут от настоящего дорогого авто.

Одна из главных претензий к модели – руль. Его называют неестественно легким, из-за чего водитель хуже чувствует связь с автомобилем. Для большого роскошного SUV это не всегда критично, но в таком ценовом сегменте ожидается больше точности и уверенности.

Еще один минус – тормоза. Они могут казаться слишком резкими или "цепкими", что ухудшает плавность движения. А именно плавность является одной из ключевых вещей для люксового автомобиля.

Отдельный вопрос – третий ряд сидений. Формально он добавляет практичности, но в то же время сильно уменьшает багажник. Если выбрать опциональный третий ряд, объем багажного отделения может сократиться до очень скромных 210 литров. Для большого SUV это странно, особенно если покупатель рассчитывает на настоящую универсальность.

Автомобиль комфортный, технологичный и достаточно быстрый. Тем не менее за свои деньги он не кажется настолько особенным, как должен был бы.

Какую версию Mercedes EQS SUV выбрать

Линейка EQS SUV стартует с версии 450, а на вершине располагается Maybach 680. Однако лучшим балансом между мощностью, комфортом и оснащением называют версию 580 в комплектации Business Class. Именно она предлагает хороший уровень производительности и при этом делает акцент на комфорте пассажиров. В такой версии доступны более роскошные сиденья и лучшие развлекательные возможности.

Впрочем, даже правильная комплектация не меняет главной претензии: Mercedes EQS SUV остается автомобилем, который больше впечатляет характеристиками, чем эмоциями.

Audi Q7/Q8

Audi Q7 и Q8 – еще один пример люксового SUV, который имеет много сильных сторон, но не всех убеждает. Особенно интересно, что эти модели технически близки к Porsche Cayenne, Bentley Bentayga, Lamborghini Urus и уже снятому с производства Volkswagen Touareg. Казалось бы, такое родство должно работать в пользу Audi. Тем не менее Q7 и Q8 часто получают больше критики, чем можно было бы ожидать.

Главный плюс этих моделей – салон. Интерьер выполнен в типичном стиле Audi: современный, комфортный и качественный. Да, кому-то может не нравиться большое количество экранов, особенно по сравнению с более старыми автомобилями с большим количеством физических кнопок. Но в целом салон Q7/Q8 производит сильное впечатление.

Одну из главных претензий связывают с ощущениями от езды. На комфорт сильно влияет конкретная версия. Правильная подвеска и размер колёс могут существенно изменить впечатление от автомобиля. Не все комплектации имеют электромеханическую активную стабилизацию кренов, а большие колеса могут сделать езду более жесткой. Из-за этого одни водители критикуют плавность хода, тогда как другие не видят в этом большой проблемы.

Еще одна претензия – ощущение перегруженности. Складывается впечатление, что при создании большого SUV Audi просто добавляла всё больше и больше функций, технологий и массы. В результате автомобиль имеет много приятных черт, но не всегда кажется целостным.

Какую версию Audi Q7/Q8 выбрать

Среди большого количества версий самым интересным вариантом называют Audi Q8 с плагин-гибридной силовой установкой TFSIe 55. Такая модель сочетает 3-литровый V6, электромотор, батарею на 22 кВт-ч, восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод.

Суммарная мощность составляет 389 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает примерно 4,6 секунды. Для крупного SUV это очень хорошие показатели. В то же время масса автомобиля достигает около 2490 кг, и именно эта тяжесть частично объясняет, почему машина не всегда кажется легкой и живой. Желаемая комплектация Vorsprung имеет богатое оснащение, но стоит очень дорого. Поэтому покупателю стоит внимательно взвесить, действительно ли дополнительные опции оправдывают цену.

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