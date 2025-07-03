Какие недорогие автомобили появятся в 2025 году: все подробности
На мировом авторынке самое большое количество внимания привлекают недорогие машины. В 2025 году появится несколько таких предложений. Все эти модели станут популярными благодаря приятным ценам и эксплуатационным характеристикам.
В этом году рассекретят несколько долгожданных недорогих новинок, которые скоро отправятся к покупателям. Эти автомобили привлекли много внимания еще до дебюта. OBOZ.UA рассказывает о самых интересных машинах среди недорогих премьер.
Пока речь идет об автомобилях, премьеры которых действительно приближаются. В течение года появятся подробности и о других машинах.
Недорогие автомобили 2025 года:
- Kia Telluride;
- Mazda CX-5;
- Nissan Sentra;
- Toyota Land Cruiser FJ.
Очевидно, что акцент сделан на кроссоверах – такие автомобили сегодня пользуются самым высоким спросом. Но Nissan готовит к премьере новое поколение доступного седана Sentra. А Toyota и вовсе порадует бюджетным внедорожником Land Cruiser FJ.
Напомним, как уже сообщал OBOZ.UA, недорогие модели Subaru оказались очень популярными.