Недорогие кроссоверы Subaru вызвали ажиотаж на рынке. Фото

Сегодня Subaru переживает настоящий ренессанс на рынке. Японский производитель планомерно обновляет модельную линейку, и плоды этой деятельности уже заметны. Недорогие кроссоверы Subaru оказались популярными и вызвали настоящий ажиотаж.

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Подробности стали известны PRNewswire. Новый Subaru Forester 2025 года уже присоединился к сегменту недорогих SUV и вышел на рынок. На очереди – гибрид, который сделает эту модель еще популярнее.

Гибриды становятся все популярнее. Но и без того производитель увеличил продажи модели на 3,4% с начала 2025 года.

Еще одна популярная модель – компактный кроссовер Subaru Crosstrek, который еще дешевле в сравнении с Forester. Его реализация в 2025 году выросла на 13,6%.

Скоро в линейке также появится новый Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года. Мощность гибридной силовой установки составляет 194 л.с. В продаже автомобиль ожидается во второй половине 2025 года с ценой около 30 000 долларов.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал про успехи на рынке мощного и стильного спорткара Nissan.