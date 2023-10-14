Какие маленькие автомобили самые безопасные: свежий рейтинг

Многие водители предпочитают маленькие и безопасные автомобили, чтобы уверенно и комфортно чувствовать себя на дороге. Не всегда большими внедорожниками легко управлять, поэтому лучше выбрать надежный и небольшой седан или хэтчбек.

Издание Cars USNews составило рейтинг самых безопасных машин. Такие модели оснащены усовершенствованными функциями помощи водителю, разработанными для предотвращения аварий.

Volkswagen Jetta

Это комфортабельный, мощный и экономичный компактный автомобиль, который имеет просторный салон, два полных комплекта для детских автокресел и крепление ремня для заднего среднего сиденья.

Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении, переднее автоматическое экстренное торможение, обнаружение пешеходов, мониторинг слепых зон, предупреждение о поперечном движении сзади.

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Nissan Versa

Компактный небольшой седан, имеющий невысокую цену. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении, переднее автоматическое экстренное торможение, обнаружение пешеходов, предупреждение о выезде из полосы движения, автоматический дальний свет фар.

Honda Civic

Небольшой автомобиль с просторным салоном обеспечит комфортную и безопасную поездку. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении, переднее автоматическое экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков, предупреждение о выезде из полосы движения, автоматический дальний свет фар, предупреждение о задних сиденьях (проверить, нет ли на сидение детей или домашних животных).

Kia Rio

Автомобиль имеет хороший внешний вид, невысокую цену и экономичность топлива. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении, переднее автоматическое экстренное торможение, мониторинг водительского внимания, система поддержки полосы движения.

Hyundai Elantra

Автомобиль имеет три варианта двигателя, стильный салон с удобными сиденьями и хороший внешний вид. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, мониторинг слепых зон с предупреждением о поперечном движении сзади, предупреждение о лобовом столкновении с функцией обнаружения пешеходов, мониторинг водительского внимания, автоматический дальний свет фар и другие.

Toyota Corolla

Это хороший выбор для тех, кто хочет сочетать комфорт, практичность и экономию топлива. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, предупреждение о выезде из полосы движения, система поддержки полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении, распознавание пешеходов и велосипедистов, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и другие.

Mazda3

Такой автомобиль обеспечит вам скорость, комфортную поездку и первоклассный салон. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, автоматический дальний свет фар, мониторинг водительского внимания, адаптивный круиз-контроль, система поддержки полосы движения, стеклоочистители с датчиком дождя и другие.

Volkswagen Arteon

Автомобиль имеет изысканный дизайн, просторный салон и большой багажник. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, переднее автоматическое экстренное торможение, обнаружение пешеходов, мониторинг слепых зон, адаптивный круиз-контроль, система поддержки полосы движения, предупреждение о поперечном движении сзади и другие.

Genesis G70

Если вы хотите роскошную машину по относительно невысокой цене, то это идеальный вариант. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, мониторинг слепых зон с предупреждением о поперечном движении зада, предупреждение о выезде из полосы движения со вспомогательной системой поддержки полосы движения, предупреждение о лобовом столкновении с функцией обнаружения пешеходов, автоматический дальний свет фар и другие.

Alfa Romeo Giulia

Авто обеспечит приятную и комфортную поездку благодаря четырехцилиндровому двигателю или мощному V6, четкому рулевому управлению и энергичной управляемости.

Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, предупреждение о лобовом столкновении, мониторинг слепых зон, предупреждение о выезде из полосы движения, адаптивный круиз-контроль и другие.

Lexus RC

Автомобиль имеет четыре варианта двигателей, все они соединены с плавными и быстрыми автоматическими коробками передач. Стандартные функции помощи водителю: камера заднего вида, предупреждение о лобовом столкновении, переднее автоматическое экстренное торможение, обнаружение пешеходов, система поддержки полосы движения, адаптивный круиз-контроль и другие.

Ранее OBOZ.UA публиковал список лучших семейных автомобилей, которыми легко управлять.

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