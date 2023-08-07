Какие доступные авто не стоит покупать в 2023 году на вторичке

На вторичном рынке много автомобилей, которые не стоит покупать. Дешевеют они быстро и становятся доступными, но эти б/у машины принесут больше хлопот, чем позволят сэкономить при покупке.

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В USNews составили антирейтинг худших автомобилей с пробегом, которые точно не стоит покупать. Они могут привлечь ценой, но не подарят удовольствия при эксплуатации.

Какие доступные авто не стоит покупать в 2023 году:

Nissan Frontier (Navara);

Toyota Tundra;

Toyota Sequoia;

Toyota C-HR;

Mitsubishi Outlander Sport (ASX);

Fiat 500X;

Dodge Journey;

Ford EcoSport;

Fiat 500L;

Dodge Grand Caravan;

Buick (Opel) Cascada;

Nissan 370Z;

Mitsubishi Eclipse Cross.

Важно понимать, что эти автомобили сулят разные проблемы. В лучшем случае – повышенный расход топлива и несоответствие стандартам, принятым в конкретном сегменте. Например, пикап Toyota Tundra по набору потребительских качеств просто не удовлетворяет целевую аудиторию таких транспортных средств.

Но бывает и хуже. Например, Mitsubishi Eclipse Cross ругают за низкий прогнозируемый индекс надежности. У Dodge Grand Caravan высокий расход топлива, а Ford EcoSport недостает оснащения, которое нельзя найти ни за какие деньги.

В конце концов, такие модели как Nissan 370Z, Buick Cascada и Toyota Sequoia просто очень дорого содержать. Это не то, что хотелось бы получить от доступной машины с пробегом.

OBOZREVATEL уже рассказывал о доступных машинах с пробегом, которые стоят внимания покупателей.