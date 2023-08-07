newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Какие доступные авто не стоит покупать в 2023 году на вторичке

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
54
Dodge Journey

На вторичном рынке много автомобилей, которые не стоит покупать. Дешевеют они быстро и становятся доступными, но эти б/у машины принесут больше хлопот, чем позволят сэкономить при покупке.

Видео дня

В USNews составили антирейтинг худших автомобилей с пробегом, которые точно не стоит покупать. Они могут привлечь ценой, но не подарят удовольствия при эксплуатации.

Какие доступные авто не стоит покупать в 2023 году:

  • Nissan Frontier (Navara);
  • Toyota Tundra;
  • Toyota Sequoia;
  • Toyota C-HR;
  • Mitsubishi Outlander Sport (ASX);
  • Fiat 500X;
  • Dodge Journey;
  • Ford EcoSport;
  • Fiat 500L;
  • Dodge Grand Caravan;
  • Buick (Opel) Cascada;
  • Nissan 370Z;
  • Mitsubishi Eclipse Cross.
Toyota Tundra

Важно понимать, что эти автомобили сулят разные проблемы. В лучшем случае – повышенный расход топлива и несоответствие стандартам, принятым в конкретном сегменте. Например, пикап Toyota Tundra по набору потребительских качеств просто не удовлетворяет целевую аудиторию таких транспортных средств.

Но бывает и хуже. Например, Mitsubishi Eclipse Cross ругают за низкий прогнозируемый индекс надежности. У Dodge Grand Caravan высокий расход топлива, а Ford EcoSport недостает оснащения, которое нельзя найти ни за какие деньги.

В конце концов, такие модели как Nissan 370Z, Buick Cascada и Toyota Sequoia просто очень дорого содержать. Это не то, что хотелось бы получить от доступной машины с пробегом.

OBOZREVATEL уже рассказывал о доступных машинах с пробегом, которые стоят внимания покупателей.