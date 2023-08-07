Какие доступные авто не стоит покупать в 2023 году на вторичке
На вторичном рынке много автомобилей, которые не стоит покупать. Дешевеют они быстро и становятся доступными, но эти б/у машины принесут больше хлопот, чем позволят сэкономить при покупке.
В USNews составили антирейтинг худших автомобилей с пробегом, которые точно не стоит покупать. Они могут привлечь ценой, но не подарят удовольствия при эксплуатации.
Какие доступные авто не стоит покупать в 2023 году:
- Nissan Frontier (Navara);
- Toyota Tundra;
- Toyota Sequoia;
- Toyota C-HR;
- Mitsubishi Outlander Sport (ASX);
- Fiat 500X;
- Dodge Journey;
- Ford EcoSport;
- Fiat 500L;
- Dodge Grand Caravan;
- Buick (Opel) Cascada;
- Nissan 370Z;
- Mitsubishi Eclipse Cross.
Важно понимать, что эти автомобили сулят разные проблемы. В лучшем случае – повышенный расход топлива и несоответствие стандартам, принятым в конкретном сегменте. Например, пикап Toyota Tundra по набору потребительских качеств просто не удовлетворяет целевую аудиторию таких транспортных средств.
Но бывает и хуже. Например, Mitsubishi Eclipse Cross ругают за низкий прогнозируемый индекс надежности. У Dodge Grand Caravan высокий расход топлива, а Ford EcoSport недостает оснащения, которое нельзя найти ни за какие деньги.
В конце концов, такие модели как Nissan 370Z, Buick Cascada и Toyota Sequoia просто очень дорого содержать. Это не то, что хотелось бы получить от доступной машины с пробегом.
OBOZREVATEL уже рассказывал о доступных машинах с пробегом, которые стоят внимания покупателей.