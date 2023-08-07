Что купить на вторичке: лучшие бюджетные б/у автомобили

Бюджетные автомобили всегда пользуются спросом. Эксперты назвали лучшие доступные модели с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке до 13 000 долларов.

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Рейтинг составили специалисты What Car. Авторы протестировали множество автомобилей С-сегмента, чтобы определить лучших. Каждый из десяти в списке достоин внимания покупателей.

Лучшие бюджетные б/у автомобили до 13 000 долларов:

Skoda Octavia; Seat Leon; Audi A3; Volkswagen Golf; Ford Focus; BMW 1 Series; Hyundai i30; Kia Cee'd; Opel Astra; Honda Civic.

На последнем месте в рейтинге – Honda Civic. Эксперты отметили надежность и вместительный багажник. Однако среди минусов назвали тесный задний диван, высокую в сравнении с конкурентами стоимость и неудобные органы управления. Тем не менее, модель попала в десятку лучших.

Первое место заняла Skoda Octavia. Среди плюсов – доступность, большое количество опций и практичность. Также отмечают качественный интерьер. Однако оснащение в базовых вариантах небогатое.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в каждом сегменте рынка в Украине можно найти доступный автомобиль. Публикуем топ-3 модели.