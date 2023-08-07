Что купить на вторичке: лучшие бюджетные б/у автомобили
Бюджетные автомобили всегда пользуются спросом. Эксперты назвали лучшие доступные модели с пробегом, которые можно купить на вторичном рынке до 13 000 долларов.
Рейтинг составили специалисты What Car. Авторы протестировали множество автомобилей С-сегмента, чтобы определить лучших. Каждый из десяти в списке достоин внимания покупателей.
Лучшие бюджетные б/у автомобили до 13 000 долларов:
- Skoda Octavia;
- Seat Leon;
- Audi A3;
- Volkswagen Golf;
- Ford Focus;
- BMW 1 Series;
- Hyundai i30;
- Kia Cee'd;
- Opel Astra;
- Honda Civic.
На последнем месте в рейтинге – Honda Civic. Эксперты отметили надежность и вместительный багажник. Однако среди минусов назвали тесный задний диван, высокую в сравнении с конкурентами стоимость и неудобные органы управления. Тем не менее, модель попала в десятку лучших.
Первое место заняла Skoda Octavia. Среди плюсов – доступность, большое количество опций и практичность. Также отмечают качественный интерьер. Однако оснащение в базовых вариантах небогатое.
Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в каждом сегменте рынка в Украине можно найти доступный автомобиль. Публикуем топ-3 модели.