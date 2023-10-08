Лучшие электромобили для ежедневной езды: топ-5

Все больше потребителей в мире предпочитают электрифицированные автомобили. Они более экономные и надежные по сравнению с аналогами, работающими на топливе. Рынок постепенно заполняется электромобилями, которые предлагают потребителям широкий спектр вариантов для удовлетворения конкретных потребностей.

Электромобили удовлетворяют ежедневные потребности в поездках и представляют более экологическую альтернативу бензиновым автомобилям. Издание Top Speed опубликовало рейтинг авто, олицетворяющих суть современного экологического транспорта.

Nissan Leaf

Стартовая цена: $36 040

Nissan Leaf второго поколения имеет солидную репутацию благодаря своей практичности и надежности. Несмотря на то, что это самая доступная модель в этом списке, Leaf не уступает конкурентам по основным функциям. SV Plus имеет большую мощность на 60 кВт/ч и двойной полный привод, дающий ему суммарную оценку 212 MPGe. Простые в использовании элементы управления и понятная информационно-развлекательная система добавляют удобства. Передние сиденья с подогревом предназначены для поддержания комфорта во время движения по неровным городским дорогам.

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Мощность: 147 лошадиных сил

Трансмиссия: передний привод

Экономия топлива (CMB): 99 MPGe

Hyundai Ioniq 5

Стартовая цена: $42 985

Hyundai Ioniq 5 демонстрирует увлекательное сочетание ретро-футуристического дизайна и современной функциональности. Кабина Ioniq 5 предлагает достаточно места для пассажиров и груза благодаря разумному использованию внутреннего пространства.

Мощность: 168 лошадиных сил

Трансмиссия: задний привод

Экономия топлива (CMB): 110 MPGe

Tesla Model Y

Стартовая цена: $43 990

Tesla продолжает оставаться первопроходцем в сфере электромобилей, а Model Y является свидетельством ее инноваций и производительности. Не смотря на постоянные проблемы с качеством, этот компактный кроссовер – это пакет отличных характеристик, чрезвычайной эффективности и высокой функциональности.

Мощность: 347 лошадиных сил

Трансмиссия: задний привод

Экономия топлива (CMB): 129 MPGe

Kia EV6

Стартовая цена: 44 000 долларов

Kia EV6 становится заметным конкурентом среди компактных электрических внедорожников благодаря своему элегантному дизайну, который не уступает практичности. Бренд также предлагает серию вариантов полного привода с двойным двигателем и более крупными аккумуляторами для тех, кто хочет лучшей производительности или запаса хода.

Мощность: 167 лошадиных сил

Трансмиссия: задний привод

Экономия топлива (CMB): 117 MPGe

Форд Mustang Mach-E

Стартовая цена: $42 995

Mustang Mach-E – это сочетание увлекательной производительности и практичного дизайна. Спортивная эстетика Mach-E, вдохновленная Mustang, сочетается с просторным салоном, в котором комфортно размещаемые Mach-E являются сильным конкурентом на рынке электромобилей со значительным запасом хода. Mustang Mach-E олицетворяет в себе спортивный и авантюрный дух линейки Mustang.

Мощность: 266 лошадиных сил

Трансмиссия: задний привод

Экономия топлива (CMB): 103 MPGe

Ранее OBOZREVATEL рассказывал топ-10 универсалов 2023 года с лучшим интерьером.

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