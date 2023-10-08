Лучшие электромобили для ежедневной езды: топ-5
Все больше потребителей в мире предпочитают электрифицированные автомобили. Они более экономные и надежные по сравнению с аналогами, работающими на топливе. Рынок постепенно заполняется электромобилями, которые предлагают потребителям широкий спектр вариантов для удовлетворения конкретных потребностей.
Электромобили удовлетворяют ежедневные потребности в поездках и представляют более экологическую альтернативу бензиновым автомобилям. Издание Top Speed опубликовало рейтинг авто, олицетворяющих суть современного экологического транспорта.
Nissan Leaf
Стартовая цена: $36 040
Nissan Leaf второго поколения имеет солидную репутацию благодаря своей практичности и надежности. Несмотря на то, что это самая доступная модель в этом списке, Leaf не уступает конкурентам по основным функциям. SV Plus имеет большую мощность на 60 кВт/ч и двойной полный привод, дающий ему суммарную оценку 212 MPGe. Простые в использовании элементы управления и понятная информационно-развлекательная система добавляют удобства. Передние сиденья с подогревом предназначены для поддержания комфорта во время движения по неровным городским дорогам.
Мощность: 147 лошадиных сил
Трансмиссия: передний привод
Экономия топлива (CMB): 99 MPGe
Hyundai Ioniq 5
Стартовая цена: $42 985
Hyundai Ioniq 5 демонстрирует увлекательное сочетание ретро-футуристического дизайна и современной функциональности. Кабина Ioniq 5 предлагает достаточно места для пассажиров и груза благодаря разумному использованию внутреннего пространства.
Мощность: 168 лошадиных сил
Трансмиссия: задний привод
Экономия топлива (CMB): 110 MPGe
Tesla Model Y
Стартовая цена: $43 990
Tesla продолжает оставаться первопроходцем в сфере электромобилей, а Model Y является свидетельством ее инноваций и производительности. Не смотря на постоянные проблемы с качеством, этот компактный кроссовер – это пакет отличных характеристик, чрезвычайной эффективности и высокой функциональности.
Мощность: 347 лошадиных сил
Трансмиссия: задний привод
Экономия топлива (CMB): 129 MPGe
Kia EV6
Стартовая цена: 44 000 долларов
Kia EV6 становится заметным конкурентом среди компактных электрических внедорожников благодаря своему элегантному дизайну, который не уступает практичности. Бренд также предлагает серию вариантов полного привода с двойным двигателем и более крупными аккумуляторами для тех, кто хочет лучшей производительности или запаса хода.
Мощность: 167 лошадиных сил
Трансмиссия: задний привод
Экономия топлива (CMB): 117 MPGe
Форд Mustang Mach-E
Стартовая цена: $42 995
Mustang Mach-E – это сочетание увлекательной производительности и практичного дизайна. Спортивная эстетика Mach-E, вдохновленная Mustang, сочетается с просторным салоном, в котором комфортно размещаемые Mach-E являются сильным конкурентом на рынке электромобилей со значительным запасом хода. Mustang Mach-E олицетворяет в себе спортивный и авантюрный дух линейки Mustang.
Мощность: 266 лошадиных сил
Трансмиссия: задний привод
Экономия топлива (CMB): 103 MPGe
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