Какие автомобили Ford выйдут в скором времени - новые авто в 2025 году

Ford является четвертым автопроизводителем в мире по объемам выпуска после Toyota, General Motors и Volkswagen. Автомобили стали синонимом надежности, качества и комфорта. Ford отказался от Mondeo в 2022 году и Fiesta в 2023 году, и готовится снять Focus в следующем году, но вскоре в европейской линейке Blue Oval появятся некоторые новинки.

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Эксперты рассказали, какие пополнения модельного ряда следует ожидать в ближайшее время. Некоторые новинки действительно достойны внимания.

Ford Capri

Ford Capri возвращается, но с обновлениями. Это будет купе-внедорожник с нулевым уровнем выбросов, основанный на совершенно новом Ford Explorer. Обновления будут касаться некоторых ключевых панелей кузова, значительной части интерьера и платформы, которая фактически является архитектурой MEB Volkswagen Group и используется в Skoda Enyaq, VW ID.4 и многих других.

Сейчас для заказа доступны две версии Capri. Оба питаются от батареи емкостью 77 кВт/ч, но Extended Range RWD использует один электронный двигатель мощностью 282 л.с., обеспечивающий запас хода до 900 км. Extended Range AWD имеет двойной двигатель и мощность 335 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 5,4 секунды, но ограничивает запас хода до 560 км.

Ford Explorer

Новый Ford Explorer конкурирует в сегменте внедорожников среднего размера с такими автомобилями как Tesla Model Y, Renault Scenic и механически связанными Skoda Enyaq. Это была первая модель компании, использующая платформу электромобиля MEB от VW – такую же, как Capri.

Explorer предлагает до 600 км запас хода. Стандартный комплект будет включать подогрев руля и массажные сиденья, климат-контроль и 15-дюймовый сенсорный экран. Explorer имеет 450-литровый багажник – больше, чем у Mach-E, но примерно на 100 литров меньше, чем у ID.4.

Ford Mustang

Mustang, вероятно, будет последней бензиновой версией знаменитого маслкара. Он предлагается исключительно с 5-литровым двигателем V8, выдающим 439 л.с. в базовой форме и 446 л.с. в высокопроизводительной версии Dark Horse.

Новый Mustang доступен как с шестиступенчатой механической коробкой передач, так и с 10-ступенчатой автоматической, а механика в стандартной комплектации имеет регулировку частоты вращения пониженной передачи для идеального выхлопа V8. Другие особенности включают в себя механический дифференциал ограниченного трения, адаптивную подвеску и вполне современный интерьер с двумя большими дисплеями. Версия Dark Horse получила другую шестиступенчатую коробку передач от Tremec, уникальную геометрию подвески, дифференциал ограниченного скольжения Torsen, дополнительные крепления шасси и тормоза Brembo.

Ford Puma Gen-E

Ford Puma – самый популярный автомобиль в Великобритании в 2023 году, поэтому вполне логично, что Ford захочет воспользоваться его успехом и расширить привлекательность своего фантастического маленького внедорожника. Производитель представит полностью электрическую версию.

Ford Ranger PHEV

Очень мощный Ford Ranger на данный момент доступен только с дизельным двигателем, но появится и новая гибридная версия. Первый в истории Ranger PHEV использует батарею емкостью 11,8 кВт-ч, которой, по словам Ford, хватает на пробег до 50 км на чисто электрической тяге, или ее можно использовать для питания инструментов и бытовых приборов – идеально, если у вас не хватает электроэнергии на рабочем месте Максимальная мощность буксировки 3500 кг также впечатляет, поскольку она такая же, как у дизельных моделей.

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