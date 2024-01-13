Какие авто выгодно покупать в 2024 году: рейтинг

Покупка авто – всегда важное решение. Учитывать нужно множество нюансов: от соотношения цены и качества до показателей безопасности. Среднестатистическая покупательная способность продолжает падать, а цены на автомобили растут по всем направлениям.

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Эксперты Motor Trend обнародовали рейтинг авто, которые выгоднее всего покупать в 2024 году. Даже самые дешевые транспортные средства постепенно растут в цене, хотя, например, некоторые компактные автомобили могут составить достойную конкуренцию более дорогим маркам.

Mazda 3

Общие впечатления от вождения Mazda 3 достаточно хороши. Это стильная, надежная и сравнительно доступная модель. 2,5-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 2,5 л мощностью 191 л.с. обеспечивает достаточно мощности. Общая производительность и доступный полный привод делают Mazda 3 серьезным конкурентом в сегменте. Среди минусов – не слишком просторные задние сиденья.

Honda Civic

Honda Civic более зрелая, чем модели предыдущего поколения. Модель предлагает значительную ценность, особенно с точки зрения безопасности, хотя многие лучшие характеристики Civic зарезервированы для моделей с более высокими характеристиками. Несмотря на это, базовая Civic обеспечивает отличную отдачу и оснащена 2,0-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем автомобиля мощностью 158 л.с. Тем, кто ищет разумную производительность, придется выбрать 1,5-литровый турбодвигатель.

Subaru Impreza

Subaru Impreza имеет действительно отличную управляемость, и, как и все Subaru, стандартный полный привод. Несмотря на хорошо подобранное шасси и подвеску, назвать Impreza (или даже ее перезагруженную комплектацию RS) спортивной вряд ли кто рискнет. Авто имеет 2,0-литровый атмосферный четырехцилиндровый базовый двигатель Impreza мощностью 152 л.с.

Toyota Corolla

Toyota Corolla 2024 года выпуска в кузове седан или хэтчбек – постоянный фаворит рейтингов, где ключевым является соотношение цены и качества. Автомобиль сочетает впечатляющее внутреннее пространство с высокими показателями безопасности. К минусам можно отнести материалы интерьера и динамику вождения, уступающие Civic, хотя базовая Corolla, оснащенная 2,0-литровым двигателем I-4 мощностью 169 л.с. и вариатором, заметно быстрее других базовых компактных автомобилей. Corolla может стать мощным конкурентом благодаря турбонадуву, ручному полноприводному GR Corolla в верхней части модельного ряда.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta предлагает стильный дизайн и адекватные расходы топлива. Компактный седан Volkswagen недорогой, но, к сожалению, недостаточно оборудован. Эксперты отмечают, что езда и управляемость далеки от идеала, интерьер выглядит дешевле, и любое взаимодействие, полученное от доступной механической коробки Jetta, желает лучшего. Базовый 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 158 л. позволяет двигаться быстрее, чем конкуренты, потребляя при этом меньше топлива.

Hyundai Elantra

Hyundai Elantra 2024 года выпуска, пожалуй, одно из лучших транспортных средств в этом рейтинге. Просторная и экономичная Elantra имеет титул лучшей модели безопасности 2022 IIHS. Базовая Elantra оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с. в сочетании с вариатором, безусловно, имеет множество преимуществ по сравнению с аналогичными ценовыми конкурентами.

Nissan Sentra

Если вы ищете хорошее предложение на солидный автомобиль начального уровня, эксперты советуют присмотреться к недавно обновленному Nissan Sentra 2024 года. Несмотря на то, что в определенных областях он не совсем соответствует лидерам в сегменте, он имеет привлекательный внешний вид, достаточные показатели экономии затрат и большое внутреннее пространство. С другой стороны, слабое соотношение мощности к весу означает, что 2,0-литровому четырехрядному двигателю Sentra, развивающему 149 л.с., вероятно, будет трудно обеспечить качественную езду, а полный привод недоступен для любой комплектации.

Kia Forte

Самым дешевым компактным автомобилем, который вы можете приобрести, является Kia Forte 2024, чью простоту можно легко считать преимуществом. Forte имеет поразительную экономию топлива благодаря своему 2,0-литровому двигателю мощностью 147 л.с. Незначительные недостатки Forte GT компенсирует благодаря мощной силовой установке и множеству функций по более низкой цене, чем большинство конкурентов.

Mitsubishi Mirage

Mirage является самым простым определением базового автомобиля 2024 года. Несмотря на то, что он весит почти вдвое меньше, чем средний автомобиль, его динамика вождения, мягко говоря, далеко не идеальна, безопасность незначительна, а производительность желает лучшего. Даже если учесть то, насколько недорогим является Mirage, его минусы довольно существенны.

Nissan Versa

Nissan Versa получил звание самого дешевого нового автомобиля в 2024 году. Экономия топлива довольно неплохая, а 1,6-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, развивающий 122 л.с., обеспечивает качественную езду. Самая дешевая модель получает пятиступенчатую механическую коробку передач или доступный CVT. Nissan Versa предлагает комфортную езду и имеет достаточное грузовое пространство. Показатели безопасности, по словам экспертов, делают автомобиль надежным выбором.

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