Самые популярные авто: рейтинг за 2024 год

В 2024 году рынок подержанных автомобилей продолжал демонстрировать положительную динамику, что подтверждается ростом продаж на 5,5 процента по сравнению с предыдущим годом. Наиболее популярными среди потребителей оказались несколько моделей, которые имеют высокий спрос, несмотря на прекращение их производства.

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Наибольший спрос наблюдался на компактные и экономичные автомобили, а также модели, отличающиеся качеством и комфортом. Среди лидеров продаж, кроме популярных Ford Fiesta и Volkswagen Golf, были и другие автомобили, ставшие настоящими фаворитами на рынке подержанных авто, пишет Ford Authority.

Среди наиболее продаваемых подержанных автомобилей в 2024 году лидерство удерживала модель Ford Fiesta, которая также уже не производится, но оставалась популярной благодаря своей надежности и экономичности.

Дополнительно Volkswagen Golf, занимавший первую позицию на рынке, продолжал быть самым популярным выбором среди покупателей благодаря своему высокому уровню комфорта и широкому выбору модификаций. Кроме того, среди ведущих позиций были и Ford Focus, MINI, Vauxhall Astra и BMW 3 Series, продолжающие привлекать потребителей.

Лидеры рынка подержанных авто в 2024 году:

Форд Fiesta

Vauxhall Corsa

Volkswagen Golf

Форд Фокус

MINI

Vauxhall Astra

BMW 3 Series

Volkswagen Polo

Nissan Qashqai

BMW 1 Series.

Эксперты отметили, что особенно важным аспектом является рост общих продаж на рынке подержанных автомобилей, достигший в 2024 году рекордных показателей. Сегмент электрических подержанных автомобилей также показал значительный рост, что свидетельствует о растущем интересе к экологически чистым транспортным средствам. Приобретение подержанных электромобилей стало популярным благодаря более доступной цене по сравнению с новыми моделями, что стимулирует покупателей переходить на более экологичные варианты транспорта.

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