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Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

OBOZ.UA
Авто Oboz
5 минут
3,0 т.
Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Выбор первого автомобиля – это всегда сложно, поскольку на вторичном рынке множество различных моделей. Не все они отвечают потребностям и бюджета начинающего водителя.

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Так, эксперты из специализированного издания Jalopnik предложили подборку из 10 лучших автомобилей для начинающих, сочетающих в себе доступность, надежность и простоту в управлении.

Kia Forte

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Этот автомобиль стоит в среднем 20 долларов США. Современный седан среднего класса сочетает привлекательный дизайн, комфортный салон и отличные ходовые качества. Этот автомобиль стал популярным выбором многих водителей благодаря своей надежности, экономичности и цене.

Базовые модели оснащаются 4-цилиндровым двигателем 2.0 литра, который обеспечивает 147 лошадиных сил и хорошо подходит для повседневного использования. В спортивных версиях GT доступен 1.6-литровый турбодвигатель, выдающий 201 л.с., обеспечивая более динамичную езду.

Nissan Sentra

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Несколько дороже Kia Forte, цена на это авто начинается от 22 тысяч долларов. Этот компактный седан отличается стильным дизайном, современными технологиями безопасности и комфорта, экономичностью и хорошей динамикой. Этот автомобиль известен своей надежностью и подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для длительных путешествий.

Обычно оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1.6 или 2.0 литра, выдающим от 118 до 149 лошадиных сил. Расход горючего варьируется, но в среднем составляет около 6-7 л/100 км в смешанном цикле, что делает его экономичным выбором для своего класса.

Hyundai Venue

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Средняя цена авто – 21 тысяча долларов. Hyundai Venue – это компактный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, экономичность и удобство использования. Он идеально подходит для городских условий благодаря своим небольшим размерам и маневренности. Благодаря современным технологиям и комфортному салону Hyundai Venue обеспечит приятные впечатления от поездок.

Buick Envista

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Это стильный кроссовер, сочетающий в себе элегантный дизайн, комфортный салон и передовые технологии. Он предлагает своим владельцам не только приятные впечатления от вождения, но и высокий уровень безопасности и комфорта. Стоимость этой модели стартует от 23,9 тысяч долларов.

Toyota Corolla

Toyota Corolla

Это компактный седан за 23 тысячи долларов известен своей надежностью и экономичностью. Благодаря эффективному двигателю и низкому потреблению топлива, этот автомобиль идеально подходит для городской езды и длинных путешествий. Салон Corolla предлагает современные технологии, включая информационно развлекательную систему. Высокий уровень безопасности обеспечивают стандартные системы помощи водителю, такие как адаптивный круиз-контроль и система предупреждения столкновения.

Nissan Kicks

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Стоимость базовой модели стартует от 22 тысяч долларов. Это компактный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, экономичность и практичность. Его компактные размеры делают его идеальным для городских поездок, а высокий дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя на легких бездорожьях.

Салон Nissan Kicks отличается просторностью и эргономичностью, предлагая достаточно места для пассажиров и багажа. Под капотом Nissan Kicks обычно устанавливается бензиновый двигатель небольшого объема, отличающийся экономичностью и динамичностью. В зависимости от комплектации может быть доступна как механическая, так и автоматическая коробка передач.

Hyundai Elantra

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Это стильный и экономичный компактный седан, предлагающий просторный салон и современные технологии. Автомобиль оснащен эффективными двигателями, обеспечивающими баланс между производительностью и низким потреблением топлива. Интерьер Elantra содержит высококачественные материалы. Система безопасности включает в себя такие функции, как помощь при удержании полосы, мониторинг слепых зон и автоматическое экстренное торможение. Стоимость авто – от $22 тысяч.

Toyota Corolla Hatchback

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Это компактный и практичный хэтчбек, сочетающий в себе надежность, экономичность и комфорт. Он идеально подходит для городской жизни благодаря своим небольшим размерам и маневренности, а также для путешествий на дальние расстояния благодаря просторному салону и багажнику. Под капотом Corolla Hatchback обычно устанавливаются бензиновые или гибридные двигатели, отличающиеся экономичностью и низкими выбросами вредных веществ.

Автомобиль предлагает широкий выбор комплектаций, что позволяет каждому покупателю подобрать автомобиль в соответствии со своими потребностями и бюджетом. Toyota Corolla Hatchback славится своей высокой надежностью и долгим сроком службы. Стоимость авто – от 23 тысяч долларов.

Subaru Impreza

Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Этот автомобиль, стоимость которого превышает 24 тысячи долларов, известен своей системой полного привода Symmetrical All-Wheel Drive, которая обеспечивает отличную управляемость и проходимость как на дороге, так и на бездорожье.

Салон Subaru Impreza отличается просторностью, комфортом и высоким качеством материалов. Современные системы безопасности и водительские ассистенты делают поездки более безопасными, а мультимедийная система обеспечивает удобство и развлечение.

Под капотом Subaru Impreza обычно устанавливаются бензиновые двигатели Boxer, известные своей плавностью работы и долговечностью. Автомобиль предлагает разнообразные комплектации, позволяющие подобрать вариант, идеально отвечающий вашим потребностям.

Мазда 3

Mazda 3

Самое дорогое авто из списка, его стоимость начинается от $25 тысяч. Это стильный и спортивный автомобиль, сочетающий в себе элегантный дизайн, отличную управляемость и современные технологии. Она привлекает водителей, ценящих динамичную езду и изысканный внешний вид.

Салон Mazda 3 отличается высоким качеством отделочных материалов и эргономичным расположением органов управления. Под капотом Mazda 3 находятся экономичные и мощные бензиновые двигатели Skyactiv, обеспечивающие плавную езду и низкий расход топлива. Автомобиль предлагает широкий выбор комплектаций, позволяющий подобрать оптимальный вариант для каждого водителя.

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