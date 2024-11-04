Какие авто рекомендуют выбрать водители: 10 лучших доступных вариантов

Выбор первого автомобиля – это всегда сложно, поскольку на вторичном рынке множество различных моделей. Не все они отвечают потребностям и бюджета начинающего водителя.

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Так, эксперты из специализированного издания Jalopnik предложили подборку из 10 лучших автомобилей для начинающих, сочетающих в себе доступность, надежность и простоту в управлении.

Kia Forte

Этот автомобиль стоит в среднем 20 долларов США. Современный седан среднего класса сочетает привлекательный дизайн, комфортный салон и отличные ходовые качества. Этот автомобиль стал популярным выбором многих водителей благодаря своей надежности, экономичности и цене.

Базовые модели оснащаются 4-цилиндровым двигателем 2.0 литра, который обеспечивает 147 лошадиных сил и хорошо подходит для повседневного использования. В спортивных версиях GT доступен 1.6-литровый турбодвигатель, выдающий 201 л.с., обеспечивая более динамичную езду.

Nissan Sentra

Несколько дороже Kia Forte, цена на это авто начинается от 22 тысяч долларов. Этот компактный седан отличается стильным дизайном, современными технологиями безопасности и комфорта, экономичностью и хорошей динамикой. Этот автомобиль известен своей надежностью и подходит как для ежедневных поездок по городу, так и для длительных путешествий.

Обычно оснащается 4-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 1.6 или 2.0 литра, выдающим от 118 до 149 лошадиных сил. Расход горючего варьируется, но в среднем составляет около 6-7 л/100 км в смешанном цикле, что делает его экономичным выбором для своего класса.

Hyundai Venue

Средняя цена авто – 21 тысяча долларов. Hyundai Venue – это компактный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, экономичность и удобство использования. Он идеально подходит для городских условий благодаря своим небольшим размерам и маневренности. Благодаря современным технологиям и комфортному салону Hyundai Venue обеспечит приятные впечатления от поездок.

Buick Envista

Это стильный кроссовер, сочетающий в себе элегантный дизайн, комфортный салон и передовые технологии. Он предлагает своим владельцам не только приятные впечатления от вождения, но и высокий уровень безопасности и комфорта. Стоимость этой модели стартует от 23,9 тысяч долларов.

Toyota Corolla

Это компактный седан за 23 тысячи долларов известен своей надежностью и экономичностью. Благодаря эффективному двигателю и низкому потреблению топлива, этот автомобиль идеально подходит для городской езды и длинных путешествий. Салон Corolla предлагает современные технологии, включая информационно развлекательную систему. Высокий уровень безопасности обеспечивают стандартные системы помощи водителю, такие как адаптивный круиз-контроль и система предупреждения столкновения.

Nissan Kicks

Стоимость базовой модели стартует от 22 тысяч долларов. Это компактный кроссовер, сочетающий в себе стильный дизайн, экономичность и практичность. Его компактные размеры делают его идеальным для городских поездок, а высокий дорожный просвет позволяет уверенно чувствовать себя на легких бездорожьях.

Салон Nissan Kicks отличается просторностью и эргономичностью, предлагая достаточно места для пассажиров и багажа. Под капотом Nissan Kicks обычно устанавливается бензиновый двигатель небольшого объема, отличающийся экономичностью и динамичностью. В зависимости от комплектации может быть доступна как механическая, так и автоматическая коробка передач.

Hyundai Elantra

Это стильный и экономичный компактный седан, предлагающий просторный салон и современные технологии. Автомобиль оснащен эффективными двигателями, обеспечивающими баланс между производительностью и низким потреблением топлива. Интерьер Elantra содержит высококачественные материалы. Система безопасности включает в себя такие функции, как помощь при удержании полосы, мониторинг слепых зон и автоматическое экстренное торможение. Стоимость авто – от $22 тысяч.

Toyota Corolla Hatchback

Это компактный и практичный хэтчбек, сочетающий в себе надежность, экономичность и комфорт. Он идеально подходит для городской жизни благодаря своим небольшим размерам и маневренности, а также для путешествий на дальние расстояния благодаря просторному салону и багажнику. Под капотом Corolla Hatchback обычно устанавливаются бензиновые или гибридные двигатели, отличающиеся экономичностью и низкими выбросами вредных веществ.

Автомобиль предлагает широкий выбор комплектаций, что позволяет каждому покупателю подобрать автомобиль в соответствии со своими потребностями и бюджетом. Toyota Corolla Hatchback славится своей высокой надежностью и долгим сроком службы. Стоимость авто – от 23 тысяч долларов.

Subaru Impreza

Этот автомобиль, стоимость которого превышает 24 тысячи долларов, известен своей системой полного привода Symmetrical All-Wheel Drive, которая обеспечивает отличную управляемость и проходимость как на дороге, так и на бездорожье.

Салон Subaru Impreza отличается просторностью, комфортом и высоким качеством материалов. Современные системы безопасности и водительские ассистенты делают поездки более безопасными, а мультимедийная система обеспечивает удобство и развлечение.

Под капотом Subaru Impreza обычно устанавливаются бензиновые двигатели Boxer, известные своей плавностью работы и долговечностью. Автомобиль предлагает разнообразные комплектации, позволяющие подобрать вариант, идеально отвечающий вашим потребностям.

Мазда 3

Самое дорогое авто из списка, его стоимость начинается от $25 тысяч. Это стильный и спортивный автомобиль, сочетающий в себе элегантный дизайн, отличную управляемость и современные технологии. Она привлекает водителей, ценящих динамичную езду и изысканный внешний вид.

Салон Mazda 3 отличается высоким качеством отделочных материалов и эргономичным расположением органов управления. Под капотом Mazda 3 находятся экономичные и мощные бензиновые двигатели Skyactiv, обеспечивающие плавную езду и низкий расход топлива. Автомобиль предлагает широкий выбор комплектаций, позволяющий подобрать оптимальный вариант для каждого водителя.

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