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Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Елена Былим
Авто Oboz
3 минуты
1,4 т.
Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

2024 год стал последним для многих знаковых моделей автомобилей. От поражавших своей мощностью суперкаров до практичных городских автомобилей, эти модели оставили свой след в автомобильной индустрии.

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Специалисты из Top Gear напомнили о некоторых из самых заметных автомобилей, производство которых было приостановлено в прошлом году. В списке как и суперкары, так и полюбившиеся водителям бюджетные варианты.

Audi R8

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

После 18 лет производства и более 44 000 выпущенных экземпляров, Audi R8 окончательно сошел с конвейера в марте 2024 года. Этот автомобиль был известен как "бюджетная" альтернатива другим суперкарам, но падение продаж привело к его ожидаемой отставке.

Bugatti Chiron

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Этому авто было нелегко превзойти успех Veyron, все же сумевший поразить мир. Версия Super Sport стала первым серийным автомобилем, преодолевшим отметку в 300 миль в час. Теперь эстафету принимает новый Tourbillon.

Fisker Ocean

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Электромобиль Fisker Ocean должен стать спасительным кругом для компании Fisker, которая оказалась в финансовом затруднении. Однако производство внедорожника было приостановлено летом 2024 года, оставив на рынке большое количество автомобилей со значительными скидками.

Ferrari 812 GTS

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

После того, как 812 Superfast ушел на пенсию в 2022 году, Ferrari 812 GTS также завершил свое производство в августе 2024 года, перед выходом нового двухдверного Hyper GT Dodici Cilindri.

Ferrari Roma Coupe

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Этот автомобиль известен своим элегантным дизайном, тоже прекратил свое существование, хотя версия Spider остается в продаже.

Ferrari SF90

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Первый гибрид Ferrari, подключаемый к сети, SF90, вызвал неоднозначную реакцию. Несмотря на поразительную мощь, некоторые считали, что ему не хватает особого "феерического" ощущения, характерного для Ferrari.

Jaguar F-Type

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Этот автомобиль стал одним из пяти моделей Jaguar, производство которых было приостановлено в 2024 году. Это явилось символическим завершением эпохи бензиновых автомобилей Jaguar перед переходом на полностью электрический модельный ряд.

Maserati Quattroporte

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Шестое поколение Maserati Quattroporte, роскошного четырехдверного седана, также завершило свое производство, забрав с собой мощный двигатель V8.

Suzuki Jimny (LCV)

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

Этот автомобиль известен своей компактностью и внедорожными возможностями, также исчез из модельного ряда Suzuki.

Toyota Supra

Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

После 21 года ожидания Toyota Supra вернулась в виде A90, но ее производство было завершено в 2024 году выпуском "Final Edition".

Эти автомобили оставили свой след в автомобильной истории, и хотя их производство завершено, они останутся в памяти автолюбителей по всему миру.

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