Какие авто перестали выпускать в 2024 году: список

2024 год стал последним для многих знаковых моделей автомобилей. От поражавших своей мощностью суперкаров до практичных городских автомобилей, эти модели оставили свой след в автомобильной индустрии.

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Специалисты из Top Gear напомнили о некоторых из самых заметных автомобилей, производство которых было приостановлено в прошлом году. В списке как и суперкары, так и полюбившиеся водителям бюджетные варианты.

Audi R8

После 18 лет производства и более 44 000 выпущенных экземпляров, Audi R8 окончательно сошел с конвейера в марте 2024 года. Этот автомобиль был известен как "бюджетная" альтернатива другим суперкарам, но падение продаж привело к его ожидаемой отставке.

Bugatti Chiron

Этому авто было нелегко превзойти успех Veyron, все же сумевший поразить мир. Версия Super Sport стала первым серийным автомобилем, преодолевшим отметку в 300 миль в час. Теперь эстафету принимает новый Tourbillon.

Fisker Ocean

Электромобиль Fisker Ocean должен стать спасительным кругом для компании Fisker, которая оказалась в финансовом затруднении. Однако производство внедорожника было приостановлено летом 2024 года, оставив на рынке большое количество автомобилей со значительными скидками.

Ferrari 812 GTS

После того, как 812 Superfast ушел на пенсию в 2022 году, Ferrari 812 GTS также завершил свое производство в августе 2024 года, перед выходом нового двухдверного Hyper GT Dodici Cilindri.

Ferrari Roma Coupe

Этот автомобиль известен своим элегантным дизайном, тоже прекратил свое существование, хотя версия Spider остается в продаже.

Ferrari SF90

Первый гибрид Ferrari, подключаемый к сети, SF90, вызвал неоднозначную реакцию. Несмотря на поразительную мощь, некоторые считали, что ему не хватает особого "феерического" ощущения, характерного для Ferrari.

Jaguar F-Type

Этот автомобиль стал одним из пяти моделей Jaguar, производство которых было приостановлено в 2024 году. Это явилось символическим завершением эпохи бензиновых автомобилей Jaguar перед переходом на полностью электрический модельный ряд.

Maserati Quattroporte

Шестое поколение Maserati Quattroporte, роскошного четырехдверного седана, также завершило свое производство, забрав с собой мощный двигатель V8.

Suzuki Jimny (LCV)

Этот автомобиль известен своей компактностью и внедорожными возможностями, также исчез из модельного ряда Suzuki.

Toyota Supra

После 21 года ожидания Toyota Supra вернулась в виде A90, но ее производство было завершено в 2024 году выпуском "Final Edition".

Эти автомобили оставили свой след в автомобильной истории, и хотя их производство завершено, они останутся в памяти автолюбителей по всему миру.

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