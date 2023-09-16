Какие авто лучше всего подходят для семей с младенцами: характеристики и модели

Появление нового члена семьи – это не только большой праздник, но и куча забот, среди которых может быть и покупка нового автомобиля. Ведь в салоне такого авто должна разместиться автолюлька, а еще оно обязательно должно быть очень безопасным.

Издание Which Car составило список таких автомобилей. А также дало несколько советов по правильному выбору машины для семей, где только что случилось пополнение.

Как выбирать машину для семьи с младенцем

Первый совет – приобретите самую новую машину, какую вы только можете себе позволить. Во-первых, она будет оборудована лучшими системами безопасности и будет более устойчивой к авариям, чем более старые модели. Во-вторых, обслуживать ее можно будет по гарантии.

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Также обратите внимание, чтобы вам было удобно устанавливать и снимать автолюльку на задний ряд. Этот же нюанс важен и для семей, где дети уже немного подросли. Мама или папа должны беспрепятственно сажать и пристегивать ребенка в такой автомобиль, а самим малышам должно быть удобно садиться в него и выходить. Итак, присматривайтесь к вариантам, где между рядами сидений много места, а задняя дверь открывается достаточно широко.

И позаботьтесь о вместительном багажнике, ведь вам придется брать с собой детскую коляску, подгузники, игрушки и еще кучу всяких необходимых вещей. Также важно, чтобы этот багажник легко открывался и закрывался, и вы могли справиться с ним, даже если у вас на руках ребенок.

Какие авто лучше всего подходят для младенцев

Издание разделило машины на классы и выбрало в каждом наилучшие варианты. Ведь семьям, передвигающимся по городу, вряд ли понадобится большой внедорожник, а часто ездящим на большие расстояния точно не подойдет малолитражка.

Малые городские авто – Subaru Impreza, Honda Civic, Kia Cerato

Все эти модели могут похвастаться внушительным пространством на задних сиденьях, где можно с комфортом разместить два и даже три автокресла. И еще останется место, где смогут развернуться родители.

Средние и крупные городские авто – Toyota Camry, Skoda Superb

Эти авто могут похвастаться значительным пространством заднего ряда и вместительным багажником одновременно. При этом порадуют взрослых своим дизайном и комфортом.

Маленькие универсалы – Honda HR-V, Subaru XV, Suzuki Vitara

Вдобавок к удобному пространству для размещения автокресел, перечисленные модели имеют повышенный клиренс. А это важно, ведь так нужно меньше наклоняться к находящимся в них детям.

Средние универсалы – Subaru Forester, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Kia Sportage

Это оптимальные автомобили по сбалансированности размеров и внутреннего пространства. Они хорошо зарекомендовали себя как в условиях города, так и вне его.

Большие универсалы – Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Ford Everest, Volkswagen Passat Alltrack, Subaru Outback

Большинство из перечисленных машин имеют третий ряд сидений, которые просто must have для большой семьи. К тому же при необходимости этот ряд можно убрать, освободив кучу места в багажнике даже для нескольких детских колясок или велосипедов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал список лучших семейных авто на шесть и более пассажиров.

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