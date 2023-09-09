Лучшие авто на шесть пассажиров: идеально подойдут для семьи

Многие водители предпочитают компактные загородные автомобили и небольшие внедорожники из-за их универсальности и маневренности. Но для многих людей маленькое заднее сиденье просто не обеспечивает достаточно места. Большим семьям, спортивным командам и рабочим бригадам необходимо пространство для комфортного перемещения не менее шести человек.

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Именно для них издание US News составило рейтинг самых лучших шестиместных автомобилей. При работе над ним учитывались общие оценки автомобилей, а также оценки их интерьера, в частности, комфортности сидений.

Kia Carnival

В стандартной комплектации этот минивэн вмещает семь человек, хотя доступна и восьмиместная версия. Все сиденья достаточно просторны для взрослых, а два задних ряда складываются, образуя дополнительное пространство для багажа. В стандартную комплектацию также входят 8-дюймовый сенсорный экран и совместимость со смартфонами. Carnival также оснащен семью портами USB, и камерой обзора пассажиров. Он предлагает длинный список стандартных функций безопасности, включая предупреждение о перекрестном движении сзади и обнаружение пешеходов.

Cadillac Escalade

Новый Cadillac Escalade имеет стандартное семиместное размещение в любой комплектации. В интерьере качественные материалы совмещаются с новейшими технологиями, включая большой 16,9-дюймовый сенсорный экран. Совместимость с беспроводными смартфонами и беспроводная зарядка смартфонов также входят в стандартную комплектацию. Модель предлагает три варианта мощных двигателей, включая стандартный 420-сильный V8. Среди функций безопасности – обнаружение пешеходов спереди и сзади и Teen Driver, что позволяет устанавливать ограничения на переменные, как скорость и громкость звука.

Jeep Wagoneer

Стандартная комплектация обновленного Wagoneer включает восемь посадочных мест и просторный багажный отсек для любого снаряжения. Помимо 10,1-дюймового сенсорного экрана и совместимости с беспроводными смартфонами Wagoneer также хорошо чувствует себя за пределами асфальтированной дороги и может предложить такие функции, как адаптивный круиз-контроль и предупреждение о перекрестном движении сзади.

Chrysler Pacifica Hybrid

Несмотря на высокую цену, этот гибрид имеет высокий показатель экономичности – 2,9 литра на 100 километров в эквиваленте при работе на электроэнергии. Запас хода на электричестве в Pacifica составляет 50 км, а после перехода на бензин он тратит почти 8 литров на 100 км при передвижении в условиях города или шоссе. Pacifica Hybrid вмещает семь человек и имеет длинный список стандартных функций. 10,1-дюймовый сенсорный экран с поддержкой беспроводных смартфонов включен во все комплектации.

Hyundai Palisade

Hyundai Palisade 2023 – один из лучших универсальных внедорожников среднего размера. В стандартной комплектации Palisade вмещают семь человек, но его можно настроить на восемь мест, разложив второй ряд. При этом третий ряд отмечают за комфорт для взрослых пассажиров в коротких поездках. Стандартные технические функции включают 12,3-дюймовый сенсорный экран, совместимость со смартфонами, пять портов USB и точку доступа Wi-Fi. Выявление поворота на перекрестке, обнаружение пешеходов и велосипедистов, а также адаптивный круиз-контроль с остановкой и движением входят в стандартные функции помощи водителю.

Kia Telluride

Эта модель рассчитана на восемь человек, но второй ряд можно сложить так, чтобы он превратился в два весьма комфортабельных кресла. Впрочем, третий ряд лучше оставить детям – он все же тесноват. Зато Telluride может похвастаться увеличенным грузовым пространством. 12,3-дюймовый сенсорный экран, совместимость со смартфонами и пять портов USB входят в стандартную комплектацию. Telluride также оснащен системой помощи при вождении на шоссе, которая является адаптивной системой круиз-контроля со встроенной центровкой полосы движения.

Lincoln Navigator

Navigator называют одним из самых лучших универсальных вариантов с роскошным интерьером и удобными сиденьями во всех рядах. Комфортабельные кресла второго ряда входят в стандартную комплектацию, но вы можете заменить их на дополнительное многоместное сиденье, чтобы увеличить общее количество мест до восьми. Стандартные функции включают 13,2-дюймовый сенсорный экран, совместимость с беспроводными смартфонами, пять портов USB и точку доступа Wi-Fi. Двигатель только один: 440-сильный V6. Авто удивляет необычной, как для своего класса, экономией топлива.

Rivian R1S

Это роскошный электрический внедорожник высшего класса, в котором достаточно места для целой спортивной команды и ее багажа. R1S вмещает до семи человек в трех рядах и имеет общий грузовой отсек 2950 литров. Салон в общем просторный и удобный, но залезть в тесный третий ряд может оказаться непростой задачей для взрослого человека. В стандартную комплектацию R1S входит множество высококлассных технологий, включая беспроводную зарядку устройств и шесть портов USB. Однако использование информационно-развлекательной системы с сенсорным экраном может раздражать и отвлекать. Этот роскошный внедорожник стоит дорого, но предлагает мощное ускорение и отличную управляемость как на асфальте, так и за его пределами.

Honda Odyssey

Этот минивэн регулярно входит в число лучших в своем классе. В любой комплектации он вмещает восемь человек, причем его третий ряд будет удобен даже для взрослых пассажиров. Базовая комплектация оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном, совместимостью со смартфонами и двумя USB-портами. Есть множество функций для семейного отдыха, акустическая система в салоне, система мониторинга задних сидений CabinWatch и CabinControl, которая позволяет водителю управлять развлекательной и климатической системой на задних сиденьях.

Ram 1500

Неожиданно первое место в этом списке занял пикап. Ram 1500 может вместить до шести пассажиров при наличии кабины Crew Cab и переднего многоместного сиденья. Для модели существует множество вариантов и конфигураций, включая четыре варианта двигателя и длинный список функций безопасности. Однако даже базовая комплектация обрадует качественным и удобным салоном. Стандартный сенсорный экран модели имеет размер всего 5 дюймов, но им легко пользоваться.

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