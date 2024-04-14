Какие авто имеют плохие отзывы: топ неудачных моделей в 2024 году

Выбирая новый автомобиль, важно обратить внимание на многие нюансы. В первую очередь большинство водителей ценят соотношение цены и качества. Экономия топлива, расходы по техобслуживанию, функционал – неполный список того, что играет первоочередную роль при выборе транспортного средства.

Согласно Consumer Reports, владельцы довольны автомобилем, который оправдывает их ожидания относительно производительности, комфорта, экономии топлива и других важных характеристик. Чтобы узнать, какие марки не оправдывают ожиданий, Consumer Reports задали один простой вопрос: "Если бы была такая возможность, вы бы снова купили этот автомобиль?" После опроса более 330 тысяч владельцев легковых автомобилей, внедорожников, грузовиков и минивэнов оказалось, что водители этих моделей очень разочарованы выбором.

Список самых плохих авто

Infiniti QX50

Процент владельцев, которые безусловно купили бы или взяли в аренду снова: 25%

Volkswagen Taos

Процент владельцев, которые безусловно купили бы или взяли в аренду снова: 38%

Nissan Sentra

Процент владельцев, которые безусловно купили бы или взяли в аренду снова: 39%

Kia Sorento Hybrid

Процент владельцев, которые безусловно купили или взяли в аренду снова: 42%

Nissan Kicks

Процент владельцев, которые безусловно купили бы или взяли в аренду снова: 44%

Kia Seltos

Процент владельцев, которые безусловно купили бы или взяли в аренду снова: 45%

Mercedes-Benz C-Class

Процент владельцев, которые безусловно купили бы или взяли в аренду снова: 46%

Kia Forte

Процент владельцев, которые купили бы или взяли в аренду снова: 47%

Volkswagen Jetta

Процент владельцев, которые купили бы или взяли в аренду снова: 47%

Nissan Altima

Процент владельцев, которые купили бы или взяли в аренду снова: 48%

Кстати, эксперты также обнародовали рейтинг сравнительно недорогих и стильных автомобилей, которые являются лидерами продаж в 2024 году. Средние цены на автомобили продолжают расти по всем направлениям, но даже в бюджетном сегменте можно найти ценные экземпляры. Детальнее – читайте в материале.

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