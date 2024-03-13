После новинки по цене Логана MG готовит еще один бюджетный автомобиль

Китайские автомобили MG (бренд когда-то был британским) пытаются закрепиться на европейском рынке заново. После дебюта самой дешевой глобальной модели компании – MG3 2024 года – производитель готовит еще один бюджетник.

Возможно, новинку назовут MG2. Скорее всего, она окажется компактнее старшей "тройки". В компании готовят дешевый электромобиль для соперничества с Citroen e-C3 и Dacia Spring. В Carscoops показали, как могла бы выглядеть машина.

Авторы показали MG2 в стиле нового MG3. Сходство очевидно. Хотя конкретной информации о внешности модели пока нет.

В конкурентах представленного недавно MG3 – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

Автомобиль получил мощную гибридную силовую установку с отдачей 192 л.с. А комбинированный расход топлива равен 4,4 л/100 км. Цена MG3 2024 года – около 20 000 евро.

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