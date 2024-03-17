Дешевые, но стильные: топ-10 авто 2024 года с лучшим соотношением цены и качества

Соотношение цены и качества – основной фактор, на который обращают внимание водители при покупке авто. Конечно, идеально было бы найти надежную и стильную модель, не требующую значительных затрат на топливо или техническое обслуживание.

Эксперты Motor Trend обнародовали рейтинг сравнительно недорогих и стильных автомобилей, являющихся лидерами продаж 2024 года. Средние цены на автомобили продолжают расти по всем направлениям, но даже в бюджетном сегменте можно найти ценные экземпляры.

Mazda 3

Средняя цена: 25 335 долларов

Mazda 3 обладает четырехцилиндровым атмосферным двигателем объемом 2,5 л мощностью 191 л.с., что обеспечивает достаточно мощности для качественной езды. Задние сиденья могут казаться немного тесными, но общая производительность и доступный полный привод делают Mazda 3 серьезным соперником в сегменте.

Honda Civic

Средняя цена: 25 045 долларов

Автомобиль Honda Civic 2024 года предлагает высокий уровень безопасности. Базовый Civic оснащен 2-литровым атмосферным четырехцилиндровым двигателем мощностью 158 л.с. Однако тем, кто ищет разумную производительность, придется выбрать 1,5-литровый турбодвигатель.

Subaru Impreza

Средняя цена: 24 115 долларов

Subaru имеет действительно отличную управляемость и полный повод. Несмотря на хорошо подобранное шасси и подвеску, назвать Impreza (или даже комплектацию RS) "спортивной" можно с натяжкой. 2-литровый атмосферный четырехцилиндровый базовый двигатель Impreza мощностью 152 л. все еще относится к категории медленных, но достаточно качественных.

Toyota Corolla

Средняя цена: 22 995 долларов

Toyota Corolla является постоянным фаворитом рейтингов, и это неудивительно: авто объединяет поразительное внутреннее пространство с высокими показателями безопасности. Среди минусов стоит отметить низкое качество материалов интерьера и динамику вождения, уступающую Civic. Базовая Corolla, оснащенная 2-литровым двигателем мощностью 169 л.с.

Volkswagen Jetta

Средняя цена: 22 585 долларов

Компактный седан Volkswagen сравнительно недорогой, но, к сожалению, не может похвастаться полноценным набором функций. Езда и управляемость далеки от эталона, а интерьер смотрится сравнительно дешево. При этом эксперты отмечают, что любое взаимодействие, полученное от доступной механической коробки передач Jetta, может быть утрачено благодаря ее некоммуникативному рулевому управлению. В то время как шасси и интерьер оставляют желать лучшего, базовый 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 158 л.с. обеспечивает быстрое и надежное движение.

Hyundai Elantra

Средняя цена: 22 065 долларов

Просторная и экономичная Elantra получила титул лучшей модели безопасности 2022 IIHS и является качественным бюджетным выбором в сегменте компактных автомобилей. Базовая Elantra оснащена 2-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 147 л.с.

Nissan Sentra

Средняя цена: 21 295 долларов

Nissan Sentra имеет привлекательный внешний вид и большое внутреннее пространство по сравнительно невысокой цене. Однако эксперты отмечают: слабое соотношение мощности к весу означает, что 2-литровому четырехрядному двигателю Sentra, мощностью 149 л.с., вероятно, будет трудно обеспечить качественную езду, а полный привод недоступен для любой комплектации.

Kia Forte

Средняя цена: 20 915 долларов

Самым дешёвым компактным автомобилем является Kia Forte 2024 года, чью простоту можно легко считать преимуществом. Базовый Forte имеет поразительную экономию топлива благодаря своему 2-литровому двигателю мощностью 147 л.с.

Mitsubishi Mirage

Средняя цена: 18 110 долларов

Как и можно было ожидать от автомобиля, где технически даже руководство по эксплуатации является дополнительной опцией, Mirage является самым простым определением базового автомобиля 2024 года. Его динамика вождения далеко не идеальна. Кроме того, автомобиль не может гарантировать высокий уровень безопасности.

Nissan Versa

Средняя цена: 17 405 долларов

Nissan Versa победил Mirage во всех аспектах, кроме топливной экономии. 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с атмосферным наддувом, развивающий 122 л.с., работает относительно неплохо, при этом самая дешевая модель имеет пятиступенчатую механическую коробку передач или доступный CVT.

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