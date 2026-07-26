Какая траектория правильная? Тест на знание ПДД

Правильное расположение транспортного средства перед выполнением маневра – залог безопасного движения на сложных участках дорог. Особое внимание водителям следует уделять перекресткам, где проложены трамвайные пути, ведь порядок их проезда имеет свои четкие нюансы.

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На YouTube-канале "По правилам" опубликовали интересное задание по расположению транспортных средств на проезжей части.

В представленной ситуации водителю красного автомобиля необходимо выбрать одну из трех возможных траекторий для разворота или поворота налево. Разбор этой задачи поможет освежить в памяти важные нормы ПДД и избежать типичных ошибок и штрафов в реальной жизни.

Задача по ПДД

К перекрёстку подъезжает красный автомобиль, водитель которого намерен изменить направление движения. Для дальнейшего маневра рассматриваются три варианта:

Траектория А – поворот налево с крайней левой полосы проезжей части (без выезда на трамвайные пути).

Траектория Б – поворот налево с выездом на трамвайные пути попутного направления.

Траектория В – разворот с выездом на трамвайные пути попутного направления.

Вопрос: какая из предложенных траекторий разрешена для водителя красного автомобиля?

Варианты ответов

Только траектория А; Только траектория Б; Траектории Б и В; Траектории А и Б; Траектории А и В; Все траектории разрешены.

Разбор дорожной ситуации

Для разрешения этой спорной ситуации следует обратиться к пункту 11.8 Правил дорожного движения Украины.

Согласно этой норме, поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. Исключением являются случаи, когда на дороге установлены знаки 5.16 или 5.18 ("Направления движения по полосам") или нанесена соответствующая разметка 1.18. Главное при любых условиях – не создавать препятствий для движения самого трамвая.

В представленной графической ситуации на перекрестке нет ни дорожных знаков, ни специальной разметки, которые бы устанавливали иной порядок маневрирования. Это означает, что водитель красного автомобиля обязан заранее выехать на попутные трамвайные пути перед поворотом или разворотом. Выполнение этих маневров из самой полосы движения (траектория А) в данном случае является нарушением правил.

Ответ на тест по ПДД

Поскольку водителю разрешается совершать как поворот налево, так и разворот исключительно с трамвайных путей попутного направления, правильными вариантами являются направления Б и В. Таким образом, правильный вариант ответа №3 (траектории Б и В).

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