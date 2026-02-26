Какая траектория поворота разрешена: тест на знание ПДД

Независимо от того, на каком транспортном средстве вы передвигаетесь, вы являетесь равноправным участником дорожного движения и должны соблюдать все соответствующие условия ПДД. Безусловно, это касается и велосипедистов.

Именно правилам передвижения на велосипеде и посвящен тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Он предлагает определить, по какой траектории может развернуться налево велосипедист на изображенном перекрестке. Траекторий в задаче мы видим только две – А и Б, а вариантов ответа, какая из них разрешена, предлагается четыре:

разрешается траектория поворота А; разрешается траектория поворота Б; обе траектории разрешаются; обе траектории запрещаются.

Рассмотрим оба предложенных варианта подробнее. Траектория А – это поворот налево с предварительным выездом на крайнюю левую полосу, тогда как траектория Б – это поворот с предварительным выездом на трамвайные пути попутного направления, расположенные на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств.

Чтобы правильно выбрать вариант, безусловно, нужно вспомнить, что перед поворотом или разворотом водитель должен занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Велосипедистов это требование, конечно, тоже касается.

Но в ситуациях, если на перекрестке нет знаков или разметки, устанавливающих другой порядок движения, поворот налево и разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, расположенных на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. В условиях этой задачи подобных знаков или разметки нет. Но это еще не означает, что велосипедист должен поворачивать по траектории Б.

На самом деле, в этой ситуации велосипедист должен руководствоваться пунктом 11.14 действующих ПДД. Согласно ему, на велосипедах, мопедах, гужевых повозках или санях разрешается поворачивать налево только на дорогах, имеющих не более одной полосы для движения в одном направлении и не разделенных сплошной линией разметки или трамвайными путями. А перед нами дорога, которая имеет по две полосы движения в каждом направлении, еще и трамвайные пути посередине.

Следовательно, как ни крути, а повернуть налево в такой ситуации велосипедист не будет иметь права. Правильным является четвертый вариант ответа. Кстати, чтобы все же пересечь дорогу в указанном направлении, наш велосипедист должен доехать до пешеходного перехода и пройтись по нему, ведя велосипед в руках.

