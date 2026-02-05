Кто нарушает правила, выполняя разворот? Тест на знание ПДД

Казалось бы, два автомобиля одновременно оказались на том же перекрестке, перед ними один и тот же светофор и они планируют выполнить одинаковый разворот. Но действующие ПДД могут иметь к обоим совершенно разные требования.

Насколько хорошо вы разбираетесь в соответствующих нюансах, поможет проверить тест, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". В нем мы видим красное и желтое авто, которые бок о бок стоят на перекрестке и планируют развернуться. Но кто-то из них при этом нарушит правила. Ответьте, кто именно:

водитель красного автомобиля; водитель желтой машины; оба нарушают; оба не нарушают.

Итак, перед нами две машины, которые стоят на перекрестке и сигналят левым указателем поворота. Но решающими здесь все же будут дорожные знаки, установленные на этом перекрестке.

В первую очередь обратим внимание на знак 3.23 "Поворот налево запрещен". Если этот знак запрещает и разворот, то все вопросы сразу отпадают. Однако на самом деле этот знак не позволяет выполнить именно поворот – разворота он не касается.

Рядом с ним мы видим знак 5.16 "Направления движения по полосам". Он указывает на разрешенные направления движения водителям с их полос. И в нашей ситуации этот знак с левой полосы разрешает поворот налево, а с правой поворот налево и движение прямо. И главное для конкретно этой задачи учесть: если знак "Направления движения по полосам" разрешает поворот налево с крайней левой полосы, то он разрешает и разворот с этой полосы. Проще говоря, знак разрешает не только поворот налево, но и разворот.

Но при этом он не отменяет правила, согласно которому разворот можно выполнять только с крайней левой полосы. А это значит, что водителю красного автомобиля с его полосы разворачиваться разрешается, а вот водителю желтого – нет.

Собственно, ему с его полосы знак разрешает движение только прямо, поскольку светофор не отменяет требований знаков всех – он отменяет только требования знаков приоритета.

Итак, нарушителем в этой ситуации является водитель желтого авто. Правильным является второй вариант ответа.

