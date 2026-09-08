Какая траектория движения разрешена? Тест на знание ПДД

Дорожные знаки могут казаться вполне однозначными, однако в тестах на знание ПДД нередко решающее значение имеет не только их название, но и точная зона действия. В этом задании необходимо определить, по каким траекториям может двигаться водитель красного автомобиля на двух перекрестках.

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Внимательно изучите задание и попробуйте ответить, прежде чем читать объяснение. Какие траектории движения разрешены водителю красного автомобиля?

Какие траектории движения разрешены водителю красного автомобиля?

Все, кроме В. Траектории А и В. Траектории А и Г. Все, кроме Б. Траектории Б и В. Все изображённые траектории запрещены.

Объяснение

На схеме изображены два перекрестка. На каждом из них у водителя красного автомобиля есть два возможных направления движения – поворот налево или разворот.

На первом перекрестке установлен знак 2.3 "Главная дорога" и знак 3.23 "Поворот налево запрещен".

Второй знак запрещает водителю именно поворот налево, однако его действие не распространяется на разворот. Кроме того, он действует только на том перекрестке, перед которым установлен.

Следовательно, на первом перекрестке водитель может двигаться по траектории А, то есть выполнить разворот.

На втором перекрестке установлен знак 3.24 "Разворот запрещен". Он запрещает разворот, но не запрещает поворот налево.

Поэтому на этом перекрестке разрешено движение по траектории Г.

Правильный ответ

Правильный вариант – №3: траектории А и Г.

Главная хитрость задания заключается в том, что знак "Поворот налево запрещен" не запрещает разворот, а знак "Разворот запрещен" не запрещает поворот налево.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разойдутся автомобили на перекрестке.

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