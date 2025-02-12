Какая скорость разрешена обоим водителям? Тест на знание ПДД

Ограничения скорости, установленные в ПДД, являются общими, но на отдельных участках дорог могут устанавливаться другие ограничения, о чем водителей информируют соответствующие знаки. Кроме того, водители всегда должны учитывать ситуацию на дороге, состояние автомобиля и другие факторы, которые могут повлиять на безопасность движения. Скорость должна быть такой, чтобы водитель мог полностью контролировать ситуацию на дороге и своевременно отреагировать на любые изменения.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и попытайтесь определить, какая скорость разрешена обоим водителям?

С какой скоростью разрешается дальнейшее движение водителям обоих автомобилей?

Обоим водителям – не более 50 км/ч; Обоим водителям – не более 60 км/ч; Водителю белого авто – не более 30 км/ч, а синего – не более 40 км/ч; Водителю белого – не более 50 км/ч, синего – не более 20 км/ч; Водителю белого – не более 60 км/ч, синего – не более 15 км/ч.

Объяснение

Водитель белого авто поворачивает налево, выезжая из жилой зоны, а водитель синего – поворачивает направо, заезжая в эту зону.

Согласно пункту 12.5 ПДД в жилых и пешеходных зонах скорость движения не должна превышать 20 км/ч.

Значит, именно водитель синего автомобиля не должен превышать эту отметку. Водитель белого авто, выехав из жилой зоны, продолжит движение прямо по населенному пункту, а в населенных пунктах согласно пункту 12.4 ПДД движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Правильный ответ

Правильный ответ – 4. Водителю белого авто можно ехать со скоростью не более 50 км/ч, а синего – не больше 20 км/ч.

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