Какая из траекторий правильная? Тест по ПДД
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Тесты по ПДД помогают не только проверить знание правил, но и потренировать внимательность в типичных дорожных ситуациях. На дороге водителю часто приходится быстро оценивать знаки, разметку, траектории движения и возможные ограничения для маневров. Именно такие задания учат не действовать интуитивно, а опираться на конкретные пункты правил.
В этой задаче нужно определить, в каком направлении может проехать водитель синего автомобиля. Ситуация кажется простой, но правильный ответ зависит от того, считается ли заезд на автозаправочную станцию перекрестком и какие ограничения действуют для разворота и движения задним ходом.
Водитель синего автомобиля проехал поворот к автозаправочной станции и хочет вернуться к въезду. На изображении ему предлагаются две траектории движения – А и Б. Задача состоит в том, чтобы определить, какая из них разрешена правилами.
- только по направлению А;
- только по направлению Б;
- оба направления разрешены;
- оба направления запрещены.
Можно ли двигаться по траектории Б
Траектория Б предполагает разворот. Чтобы понять, разрешен ли такой маневр, нужно обратиться к пункту 10.7 ПДД.
Согласно ему, разворот запрещается на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в туннелях, при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении, на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон, кроме случаев разрешенного разворота на перекрестке.
Также разворот запрещен на автомагистралях и дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.
В данной ситуации на рисунке не присутствует ни одно из перечисленных условий. Следовательно, по траектории Б водитель может выполнить разворот.
Разрешена ли траектория А
Траектория А предполагает движение задним ходом. Для этого маневра необходимо обратиться к пункту 10.10 ПДД.
В нём указано, что движение транспортных средств задним ходом запрещается на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрёстках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.
В этой задаче может возникнуть вопрос: не движется ли водитель задним ходом через перекрёсток. Однако заезд на автозаправочную станцию является выездом с прилегающей к дороге территории, а не перекрёстком.
Именно поэтому движение задним ходом по траектории А в этой ситуации также не нарушает указанных пунктов правил.
Правильный ответ
Правильный вариант – 3: оба направления разрешены.
Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто нарушает правила.
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