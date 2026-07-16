Какая из траекторий правильная? Тест по ПДД

Тесты по ПДД помогают не только проверить знание правил, но и потренировать внимательность в типичных дорожных ситуациях. На дороге водителю часто приходится быстро оценивать знаки, разметку, траектории движения и возможные ограничения для маневров. Именно такие задания учат не действовать интуитивно, а опираться на конкретные пункты правил.

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В этой задаче нужно определить, в каком направлении может проехать водитель синего автомобиля. Ситуация кажется простой, но правильный ответ зависит от того, считается ли заезд на автозаправочную станцию перекрестком и какие ограничения действуют для разворота и движения задним ходом.

Водитель синего автомобиля проехал поворот к автозаправочной станции и хочет вернуться к въезду. На изображении ему предлагаются две траектории движения – А и Б. Задача состоит в том, чтобы определить, какая из них разрешена правилами.

только по направлению А; только по направлению Б; оба направления разрешены; оба направления запрещены.

Можно ли двигаться по траектории Б

Траектория Б предполагает разворот. Чтобы понять, разрешен ли такой маневр, нужно обратиться к пункту 10.7 ПДД.

Согласно ему, разворот запрещается на железнодорожных переездах, мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, в туннелях, при видимости дороги менее 100 метров хотя бы в одном направлении, на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон, кроме случаев разрешенного разворота на перекрестке.

Также разворот запрещен на автомагистралях и дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками.

В данной ситуации на рисунке не присутствует ни одно из перечисленных условий. Следовательно, по траектории Б водитель может выполнить разворот.

Разрешена ли траектория А

Траектория А предполагает движение задним ходом. Для этого маневра необходимо обратиться к пункту 10.10 ПДД.

В нём указано, что движение транспортных средств задним ходом запрещается на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрёстках, мостах, путепроводах, эстакадах, в туннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

В этой задаче может возникнуть вопрос: не движется ли водитель задним ходом через перекрёсток. Однако заезд на автозаправочную станцию является выездом с прилегающей к дороге территории, а не перекрёстком.

Именно поэтому движение задним ходом по траектории А в этой ситуации также не нарушает указанных пунктов правил.

Правильный ответ

Правильный вариант – 3: оба направления разрешены.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу, в которой нужно было определить, кто нарушает правила.

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