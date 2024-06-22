Как сохранить подержанное авто надолго на ходу: советы для автолюбителей

Некоторые модели авто станут выгодной инвестицией и прослужат долгие годы. Согласно исследованиям S&P Global Mobility, средний возраст легковых транспортных средств в США поднялся до рекордных 12,6 лет. Не каждый может позволить себе регулярно менять авто: растут цены и процентные ставки по автокредитам, соответственно, растет и мотивация как можно дольше поддерживать транспортные средства в надлежащем состоянии.

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Есть много способов поддерживать старую машину в рабочем состоянии десятилетиями, говорят эксперты. Профилактическое техническое обслуживание поможет избежать потенциальных проблем. Автоэксперты рассказали о пяти способах сохранить подержанный автомобиль в рабочем состоянии в течение многих лет.

Совет 1

Соблюдайте график технического обслуживания автомобиля. Конечно, это может показаться слишком очевидным, но многие водители игнорируют или уделяют мало внимания рекомендованному графику техосмотра. Новые модели авто оснащены устройствами мониторинга срока эксплуатации масла, и эксперты говорят, что для водителей, пренебрегающих графиком планового технического обслуживания, просто нет оправдания.

Совет 2

Можно предположить, что большинство водителей периодически проверяют, по крайней мере, уровень масла и стеклоомывателя. Следует также контролировать уровень охлаждающей жидкости двигателя, тормозной жидкости, жидкости для гидроусилителя руля и воды в радиаторе. Поддерживая все эти жидкости на должном уровне, вы заботитесь о том, что ваш автомобиль будет работать качественно и безопасно в течение длительного времени. Следует убедиться, что уровень жидкости не падает до опасно низкой отметки.

Совет 3

Не экономьте на колесах и тормозах, поскольку они являются единственной частью автомобиля, непосредственно контактирующей с дорогой. Шины должны обеспечивать безопасность. Дешевые шины могут изнашиваться быстрее или неравномернее, что может повлечь за собой проблемы с центровкой подвески, износ и чрезмерную нагрузку на важные части авто. Проверять давление в шинах следует по крайней мере раз в неделю. То же касается взаимозаменяемых частей, таких как тормоза и диски.

Совет 4

Сменить воздушный фильтр легко и дешево. Это следует делать раз в год или каждые 20 тысяч км. Поддержание чистоты воздушного фильтра имеет решающее значение для обеспечения правильного сжигания газа. Уменьшение расхода бензина, обратное срабатывание двигателя и его остановка часто вызваны грязными и засоренными воздушными фильтрами.

Совет 5

Масляный насос может достаточно смазать двигатель в считанные секунды после запуска. Если машина простояла в течение длительного времени, дайте ей немного отдохнуть после запуска двигателя, но вы действительно должны свести к минимуму форсирование оборотов двигателя при запуске.

Агрессивное вождение и переключение передач также нанесут ущерб автомобилю. Периодического резкого ускорения и торможения невозможно избежать, но небрежное резкое вождение создает нагрузку на весь автомобиль.

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